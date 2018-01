Epifanija je eden najstarejših krščanskih praznikov, v katerem verniki slavijo Jezusov krst v reki Jordan. Pripadniki pravoslavne cerkve se tako v noči z 18. na 19. januar simbolno znova krstijo in s sebe sperejo grehe preteklega leta.

Med najbolj pogumnimi – temperatura jezera Seliger sicer ni znana, so pa bile temperature ozračja pod ničlo – je bil tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je pred fotografi in snemalci odvrgel topel plašč iz ovčje volne in škornje ter se »zgoraj brez« potopil v vodo.

65-letni Putin v javnosti brez težav razkazuje svoje mišice in tako utrjuje podobo »mača«. V preteklosti se je tako že slikal med lovom na medveda in tigra, v Sibiriji je (prav tako brez majice) lovil ribe, fotografi pa so ga »zgoraj brez« večkrat ujeli tudi med jahanjem.