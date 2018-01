Savolainen in Zupančič sta na seznam uvrstila tudi nekaj rezerv, na katere bosta računala v primeru, če bi prišlo do kakšnih zapletov z izbranimi igralci. Na seznamu potnikov za OI v Pjongčangu ni večjih presenečenj, pričakovano ni na njem Anžeta Kopitarja zaradi tekem v ligi NHL.

»Predstavljamo izbor igralcev, ki si po mnenju selektorja in celotnega štaba zasluži nastop na OI. Nisem jaz tisti, ki je odločal, to je najtežja naloga, tudi sam sem to že občutil. Izbor je bil narejen v dobri veri in sestavljen tako, da bomo dosegli čim boljše rezultate,« je o seznamu dejal pomočnik selektorja Zupančič.