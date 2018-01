Po novem imajo v Veliki Britaniji ministrstvo za osamljenost, v katerem se bodo ukvarjali z osamljenostjo, ki je, kot pravi premierka Theresa May, za mnoge »žalostna resničnost sodobnega sveta«.

Vlogo vodje v boju zoper osamljenost je prevzela Tracey Crouch, ki sicer opravlja delo ministrice za šport. Kot navaja Reuters, bo Croucheva pripravila strategijo, s katero bo skušala omejiti razširjenost osamljenosti.

Po več mesecev ne govorijo z nikomer

Lani je posebna komisija ugotovila, da skoraj devet milijonov Britancev zelo pogosto ali pa kar ves čas čuti osamljenost, ki ima lahko za zdravje škodljive posledice. Nadvse zaskrbljujoč je tudi podatek, da večina starejših od 75 let živi samih in da približno 200.000 oseb živi tako izolirano, da tudi po več kot mesec dni ne spregovorijo s sočlovekom.

»Želim se soočiti s tem izzivom za našo družbo in ukrepati proti osamljenosti, ki jo trpijo starejši, tisti, ki so izgubili ljubljene, in tisti, ki nimajo nikogar, s katerim bi delili svoje misli in izkušnje,« je v sredo dejala Mayeva.