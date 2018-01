V Nemčiji so v četrtek obstali vsi hitri vlaki, odpovedani so bili številni notranji poleti. Iz nemških železnic so davi sporočili, da so prvi hitri vlaki že na poti, bo pa trajalo še nekaj časa, da se bo promet povsem normaliziral. To je odvisno predvsem od tega, kako hitro bodo očistili železniške tire, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Neurje, ki so ga poimenovali Friederike, je v Nemčiji terjalo osem življenj, med njimi dveh gasilcev, ki sta bila na intervenciji, ter dveh voznikov tovornjakov. Še en voznik je umrl, ko je izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovornjak. V zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija je 59-letnega moškega pod seboj pokopalo drevo. V zvezni deželi Saška-Anhalt je 65-letnik umrl, ko je padel s strehe, na 34-letnika pa je padlo drevo, poroča dpa.

Najmočnejši sunki vetra so dosegli 203 kilometre na uro, in sicer v gorovju Harz. Meteorologi so ocenili, da je bil to najhujši vihar, ki je prizadel Nemčijo po letu 2007.