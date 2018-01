Po zmagi v drugem kolu odprtega prvenstva Avstralije v kategoriji ženskih dvojic je naša teniška igralka Katarina Srebotnik v medijsko središče prišla po smejoča, srkajoč sveže kokosovo mleko, in povedala: »Po ledeni kopeli, v kateri sem se hladila 15 minut, sem kot prerojena, čeprav mi niti igrati dve uri in pol pri 40 stopinjah Celzija ni povzročalo nikakršnih težav. Dovolj izkušen imam, da vem, da se je na take razmere potrebno pripraviti dan prej. Včeraj sem se dobesedno nalivala z vodo in obrestovalo se mi je. Svoje je k uspehu prispevala tudi dobra telesna pripravljenost. Se pač pozna dobro delo, ki sem ga opravila v pripravljalnem času pred sezono. Seveda imam tudi srečo, da sem zdrava in povsem brez poškodb. Res so odlično počutim tu v Melbournu.«

V tretjem kolu Katarino Srebotnik in njeno partnerico Tajvanko Hao-Ching Chan čaka zanimiv dvoboj. Pomerili se bosta namreč s starejšo sestro iz družine Chan, Latisho, ki je v paru s sveže poročeno Čehinjo Andreo Sestini Hlavackovo prva nosilka v kategoriji ženskih parov.