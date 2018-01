Ker so padavine v noči s torka na sredo načele progo Streif v Kitzbühelu, so se organizatorji najprestižnejših tekem svetovnega pokala odločili, da včerajšnji smuk izpeljejo le do spodnjega dela klasične preizkušnje. Vse v nameri, da se bo 78. pokal Petelinjega grebena od danes do nedelje predstavil v najlepši luči. Na skrajšani progi je bil presenetljivo najhitrejši Italijan Matteo Marsaglia (1:24,73) s startno številko 54. Francoz Brice Roger (številka 30) je zaostal za stotinko, Avstrijec Vincent Kriechmayr pa na tretjem mestu za 16 stotink. Višje startne številke so izkoristile odlične razmere, saj je bil četrti Američan Jared Goldberg (številka 29), peti pa Avstrijec Daniel Dunklmaier (40). Slovenski smukači so vnovič igrali stranske vloge, saj je bil najboljši Klemen Kosi na 37. mestu. Danes bo na Streifu superveleslalom (ob 11.30), jutri smuk (ob 11.30), v nedeljo pa slalom (prva proga on 10.30, druga ob 13.30).

Slovenska reprezentanca v tehničnih disciplinah se v zadnjih dneh na nedeljski nastop pripravlja na manjšem italijanskem smučišču v Val Palotu, ki leži v bližini Brescie. »Gre za manjše smučišče z le eno vlečnico. Lastniki nam gredo na roko, saj imamo dobre razmere za trening. Lahko rečem, da je Štefanu Hadalinu in Žanu Kranjcu uspelo nekaj dobrih voženj,« je sporočil glavni trener tehničnih disciplin Klemen Bergant. Hadalin, Kranjec in Bergant se bodo v Kitzbühel odpravili po današnjem dopoldanskem treningu. V soboto si obetajo trening na kitzbühelski progi, v nedeljo pa jih čaka ena najpomembnejših slalomskih tekem v sezoni. Le dva dni kasneje, v torek, 23. januarja, bo v Schladmingu nočna slalomska klasika.

Po slalomu v Kitzbühelu se bodo v slovenski reprezentanci odločili o nadaljevanju treningov Žana Kranjca. Edini slovenski alpski smučar, ki se je v tej sezoni na tekmi svetovnega pokala uvrstil na zmagovalni oder, bo pot nadaljeval v Schladming ali pa se bo posvetil treningu veleslaloma. Pred olimpijskimi igrami v Južni Koreji ga namreč čaka še preizkušnja v Garmisch-Partenkirchnu.

Američanka Lindsey Vonn je prepričljivo dobila tudi drugi trening smuka v Cortini d'Ampezzo. Le Tina Weirather iz Liechtensteina je zaostala manj kot sekundo (+0,96). S petim mestom na treningu se je izkazala Mikaela Shiffrin. Lindsey Vonn bo favoritka za nove zmage v italijanskih Dolomitih, saj si bodo od danes do nedelje sledile tri preizkušnje v hitrih disciplinah, dve v smuku (danes ob 10.15, jutri ob 10. uri) in superveleslalomu (v nedeljo ob 11.45). Na tekmi ne bo Slovenk.