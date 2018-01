Podobno kot v drugih državah EU področje duševnega zdravja tudi v Sloveniji dobiva svoj pomen, kar se med drugim kaže v tem, da je bil leta 2008 sprejet zakon o duševnemu zdravju. Slovenija prav tako upošteva dokumente Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske unije, še zlasti Evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje, ki je bil sprejet v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije junija 2008.

Vsako leto 10. oktobra zaznamujemo svetovni dan duševnega zdravja.

Prvo stisko prinesejo slabše ocene

Razlogov, da se pri otroku razvije duševna motnja, je lahko več. Lahko je dedni, a v večini primerov je glavni dejavnik stres. Na gimnaziji je na primer veliko otrok, ki so bili v osnovni šoli, kjer so bili najboljši, navajeni le na odlične ocene. Ko pa so na gimnaziji dobili prvo slabšo oceno – to je lahko na primer tudi trojka – se je pojavil problem, ker se s tem niso znali spopasti, saj niso bili več najboljši in so se počutili nesposobne.

»Resnično dobra, realna samopodoba je torej tista, ki je zgrajena na podlagi lastnih pozitivnih izkušenj, a hkrati pridobljena tudi s padci in izkušnjo, ko je otrok sposoben sam reševati svoje probleme in se po padcu pobrati. Najpogosteje so najranljivejši prav tisti, ki so dosegali najvišje ocene. Zato igrajo tukaj zelo pomembno vlogo starši. Ti naj otroka pripravijo na poraze in neuspehe ter mu jasno povedo, da ga cenijo in vanj zaupajo, četudi bo doživel neuspeh,« med drugim poudarja Gabrijela Fidler, šolska svetovalka na Gimnaziji Velenje.

Po navadi dijaki navezujejo stike z dijaki, ki dosegajo podoben uspeh, saj se z njimi počutijo bolj sproščeni. A če se dijak, ki ima v šoli slabši uspeh, druži z dijaki, ki imajo podobne težave, si med seboj ne bodo znali pomagati. Prevladujejo namreč negativni, neuspešni vzorci vedenja in reševanja težav. »Vsi smo namreč nagnjeni k ohranjanju svoje pozitivne samopodobe, in če jo z uspešnostjo v šoli ne moremo ohranjati, bomo iskali druge aktivnosti, kjer se bomo počutili dobro,« poudarja Fidlerjeva. V veliko primerih je dijakova stiska vidna tako, da neupravičeno izostaja od pouka. S tem se težave nakopičijo.

Veliko otrok ima težave s samopodobo, iz tega izvirajo druge težave: neuspeh v šoli, odklonska vedenja, beg v različne odvisnosti (telefon, računalnik), motnje hranjenja, anksiozna stanja… »Dlje časa si doma in se umikaš, težje se je soočiti s problemom. Svetovalna služba v šoli lahko dijaku pomaga že s tem, da ga posluša, resno vzame njegove probleme in ga usmerja pri iskanju rešitev. Vsak pa mora biti sam motiviran, da svojo težavo reši. Če dijak pomoči ni pripravljen sprejeti in sam pri tem noče aktivno sodelovati, tudi uspeha ne bo. Med dijaki je preveč tekmovalnosti in premalo sodelovanja, medsebojne pomoči, solidarnosti, empatije in tukaj imajo pomembno vlogo učitelji. Na tem področju bi morali narediti več.«