Javno podjetje Žale je objavilo javni razpis za pridobitev izdelovalca napisov na spominskih ploščicah na delu pokopališča, ki se imenuje Gaj spomina II. Čeprav ima javno podjetje Žale svoje kamnoseštvo, teh napisov ne more izdelovati, ker je avtor Gaja spomina II arhitekt Marko Mušič za ploščice oblikoval posebno in zahtevno tipologijo črk, ki je Kamnoseštvo Žale na ploščicah ne more zapisati, saj za to nima potrebne strojne in računalniške tehnologije, je novembra lani pojasnil direktor Žal Robert Martinčič.

