Odlični slovenski košarkar Goran Dragić ima v zadnjem času veliko razlogov za dobro voljo. Njegov Miami je dobil osem izmed zadnjih desetih tekem in se je v vzhodni konferenci s 26. zmago izenačil s tretjeuvrščenim Clevelandom, ki ima poraz manj, Gogi pa navdušuje z individualnimi predstavami, kar je opazilo tudi vodstvo lige, ki ga je razglasilo za najboljšega igralca Vzhoda v preteklem tednu.

Dragića je ta čast doletela drugič v sezoni in četrtič v karieri. Postal je četrti igralec vzhodne konference z več kot enim tovrstnim priznanjem v tej sezoni in prvi igralec Miamija z vsaj dvema priznanjema po LeBronu Jamesu (2013/14). Slovenski organizator igre je imel v preteklem tednu povprečje 23 točk, 6 skokov in 5 asistenc na tekmo, iz igre je metal 50-odstotno in 46,2-odstotno za tri točke, Miami pa je tudi po njegovi zaslugi v tem obdobju zmagal na vseh treh tekmah.

A četudi Dragić niza odlične igre v ekipi, ki ima vidno vlogo v svoji konferenci, se po priljubljenosti ne more primerjati z največjimi zvezdniki, kar je bilo vidno tudi pri glasovanju za februarsko tekmo vseh zvezd. Glasovanje je potekalo do 15. januarja in čeprav je bilo na družbenih omrežjih zaslediti veliko glasov navijačev in tudi domačih in tujih športnikov za Dragića – zanj je med drugimi glasoval slovenski košarkarski biser Luka Dončić, pobudo pa je dal tudi njegov nekdanji soigralec in sedanji član Clevelanda Dwyane Wade – slovenskega organizatorja v zadnjih rezultatih ni bilo med desetimi branilci vzhodne konference, ki so prejeli največ glasov.

Začetni postavi za tekmo vseh zvezd sta bili razkriti danes ponoči, preostale udeležence tekme pa bodo določili trenerji vseh ekip. Polni zasedbi bosta znani 25. januarja.

Los Angeles v rezultatski krizi Hokejisti Los Angelesa v ligi NHL prestajajo manjšo rezultatsko krizo, saj so izgubili zadnje štiri tekme. Kralji so zadnjo zmago vknjižili drugega januarja, od takrat pa so jih po vrsti premagali Calgary, Nashville, Anaheim in San Jose, ki je bil v noči na torek boljši s 4:1. Kapetan Los Angelesa Anže Kopitar je v tem obdobju vknjižil tri točke (1+2), po 44 tekmah pa je njegov izkupiček 45 točk (18+27). Slaba forma Los Angelesa se pozna tudi na lestvici, saj je moštvo nazadovalo na četrto mesto pacifiške divizije (53 točk), z osmimi točkami za vodilnim Vegasom. »Na tekmah s Calgaryjem, Nashvillom in Anaheimom smo imeli svoje priložnosti, vendar smo si sami zadali nekaj ran in naredili nekaj mentalnih napak, sicer pa je ekipa delovala dobro. Tekma s San Josejem je bila drugačna, nekaj igralcev je nastopilo zelo pod svojim nivojem, o čemer se bomo morali pogovoriti in se stvari lotiti bolje. Zelo dobri so bili Kopitar, Brown, Doughty in vratar Kuemper, ki nas je držal v igri. Smo v nizu štirih porazov, česar si ne želiš v nobenem delu sezone. Nismo izpolnili zastavljenih ciljev in zasledovalci so nas ujeli,« je povedal trener kraljev John Stevens.