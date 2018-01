Slovenska predstavnika v alpski hokejski ligi že pogledujeta proti vrhuncu zime – nastopu v končnici tega drugoligaškega tekmovanja, vendar si bosta morala vstopnico za četrtfinale še priigrati. Boljše izhodišče imajo Jeseničani, ki bodo do konca rednega dela odigrali še devet tekem, Olimpija pa ima ob enostavnejšem razporedu dve preizkušnji manj. Ljubljančani se bodo od višje postavljenih ekip pomerili le proti prvaku Rittnerju.

Železarje do začetka olimpijskih iger v Južni Koreji, ko bosta slovenska kluba v konkurenci sedemnajstih moštev edina brez obveznosti, čaka kar pet gostovanj. Nazadnje so se brez točk presenetljivo vrnili iz Salzburga, ki jo je pred tem zagodel tudi Olimpiji. Avstrijski klub s Solnograškega ima največji zaostanek po številu odigranih tekem, zato bi s serijo zmag lahko celo ujel in prehitel tivolske hokejiste. Olimpija preveč niha v formi, kar je opazil tudi novi trener Jure Vnuk in napovedal korenite spremembe. Javnost je njegovo imenovanje za glavnega trenerja pospremila z mešanimi občutki, saj verjetno nikdar ne bi videl tivolske klopi, če njegov starejši brat Tomaž Vnuk ne bi sedel na predsedniškem položaju kluba. Olimpijo je medtem okrepil Jeseničan Sašo Rajsar, ki se v tej zimi ni naigral v dresu Medveščaka, še vedno pa ni znano, kdaj bo klub prejel 100.000 evrov sponzorskega denarja, ki ga je pred začetkom sezone napovedal ljubljanski župan Zoran Janković. »Na to temo potekajo pogovori. Upajmo, da bomo do konca aprila dobili sredstva. Prvotni dogovor je bil, da bomo denar prejeli do konca lanskega leta, a se to ni zgodilo,« je razložil Tomaž Vnuk, ki je s postavitvijo mlajšega brata na klop ogromno tvegal. Če se visoke napovedi Jureta Vnuka ne bodo uresničile, se bo moral bratski dvojec sprijazniti s kritikami.

Dodajmo, da bodo na hokejski zvezi danes objavili seznam reprezentance za nastop v olimpijskem Pjongčangu. Največ dilem je pri izbiri vratarjev, saj poteka interna bitka med Robertom Kristanom in Luko Gračnarjem. Prestižno tekmovanje bosta skoraj zagotovo videla Marcel Rodman in Žiga Pavlin, ki sta manjkala na minulem svetovnem prvenstvu v Parizu. Ker je selektor Kari Savolainen na Finskem, bo olimpijski seznam obrazložil njegov pomočnik Nik Zupančič.