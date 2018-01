V službi bolniške prehrane in dietoterapije pri UKC Ljubljana z vso skrbnostjo pripravljajo pacientom varno in kakovostno hrano. To potrjuje tudi certifikat kakovosti proizvodnje varne hrane – ISO 22000, pri čemer je UKC Ljubljana prva bolnišnica v Sloveniji, ki ga je prejela. Zadovoljstvo z bolnišnično prehrano so peto leto zapored preverjali tudi pri pacientih in rezultati so za službo bolniške prehrane in dietoterapije pri UKC Ljubljana ugodni.

Analiza rezultatov ankete o zadovoljstvu z bolnišnično prehrano za leto 2017 kaže na povečanje zadovoljstva, seznanjenosti pacientov in zanimanja za posvet z dietetikom. V anketi, ki je potekala dva tedna, je sodelovalo 626 hospitaliziranih pacientov, povprečna starost anketiranih je bila 60,6 leta. Dvaindevetdeset odstotkov anketiranih je vedelo, kakšno vrsto hrane imajo in kakšen je jedilnik, ter bilo dobro seznanjenih z dieto za svoje zdravstveno stanje. Za individualno prehransko svetovanje se je odločilo 14 odstotkov bolnikov, večina pa je bila seznanjena z možnostjo, da jih dietetik obišče ob bolniški postelji. Za zaposlene v kuhinji UKC Ljubljana je presenetljiv podatek, da je imelo kar 81 odstotkov anketiranih dober ali odličen apetit in da je le štiri odstotke anketiranih navajalo slab apetit. V 15 odstotkih želja pacientov niso upoštevali, ker niso ustrezale načelom zdrave prehrane, saj so pacienti želeli ocvrto, mastno ali sladko hrano. Jedilnik je v UKC Ljubljana sestavljen tako, da se ponovi na pet tednov, k hrani, ki jo pacienti dobijo, pa lahko sami dodajo čokolado, piškote, rogljičke…, torej jedila, ki jih zaradi načel zdrave prehrane na jedilniku za paciente ni.