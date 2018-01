»Gimnazija je bila zelo dobra odskočna deska za vse, kar počnem danes: danes učim matematiko na fakulteti, v gimnaziji sem inštruiral svoje sošolce; v gimnaziji sem pel v pevskem zboru, kar sem nato še nadgradil s kantavtorskimi projekti in petjem v Šaleškem študentskem oktetu; v gimnaziji sem bil del raznoraznih gledaliških dejavnosti, danes pa je standup komedija moja 'popoldanska služba'. Skratka, vse, kar sem v gimnaziji odkril, je sedaj del mene oziroma del moje kariere,« pripoveduje oče dveh otrok, sicer pa človek, ki veliko dela z ljudmi, je rekreativni komik in ljubiteljski ugankar.

Dr. Kuzman tako z lastnim zgledom potrjuje, da so številne dejavnosti na gimnaziji, ki so na voljo dijakom, zelo koristne. Na šoli je namreč 47 profesorjev, ki skrbijo tudi za različne krožke in dejavnosti: pevski zbor, novinarski krožek, vzgoja za medije, strokovne ekskurzije, Gremo v gledališče, debatni krožek, Branje je žur, vzgoja za film, Knjiga je moj zaveznik, naravoslovni krožki, plesna skupina Zvezdice, šport, krožek risanja, kiparstvo…

»Velenjska gimnazija je zagotovo dobra gimnazija, vsaj po naravoslovni plati. Študenti, ki sedaj prihajajo k nam na fakulteto za matematiko in fiziko iz Velenja, nimajo težav s študijem,« pojasnjuje profesor matematike. In ima prav, saj so velenjski maturanti zelo uspešni na maturi, za študij pa se odločijo prav vsi dijaki. Redno sodelujejo tudi kot Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, kjer prejemajo visoka priznanja, ter se ukvarjajo s prostovoljstvom.

Dijaki se udeležujejo tekmovanj z različnih področij, pri čemer jim učitelji ponujajo mentorstvo. Udeleževal se jih je tudi Kuzman, že od nekdaj zaljubljen v matematiko. »Brat je profesor matematike na Pedagoški fakulteti, tako da kaže, da se ta gen res deduje po moški strani… Vendar pa se je to najbolj potrdilo skozi razna tekmovanja v znanju v osnovni in srednji šoli. Tam začutiš, da čeprav ti recimo pri boju med dvema ognjema ne gre najbolje, blestiš nekje drugje. Tako najdeš samopotrditev in vsaj neko stvar, ki ti 'leži' in te žene naprej,« opisuje Kuzman.

»Hkrati je Velenje kot stičišče mnogih kultur res mesto priložnosti. Precej sem se potikal tudi po drugih krajih in ugotovil, da vrata mladim pogosto niso tako zelo odprta kot v Velenju. Veliko je možnosti izpeljati kak projekt in se aktivno udejanjati.«

In kaj sporoča današnjim najstnikom? Kako naj najdejo pravo pot? »Šola je zelo pomembna. Dobro je, če imaš dobre ocene, če izbereš dobro fakulteto, če ti uspe doštudirati. Tako imaš več možnosti najti dobro službo in imeti dobro življenje. Če ne drugega, sem jaz dokaz za to. Seveda pa zgolj šola ni dovolj. Sploh danes se povsod iščejo dodatno znanje, konkurenčne prednosti, zato ti vse, česar se lotiš v mladosti, koristi. Kar koli delaš, kjer koli sodeluješ, je neka referenca za naprej. In v srednji šoli imaš res veliko časa za to… Zato je moj edini nasvet srednješolcem: »Bodi aktiven. Če ti je v življenju dolgčas, delaš nekaj narobe!«