Z zaslišanjem direktorja družbe Valina varovanje Viktorja Valentinčiča se je včeraj na ljubljanskem okrajnem sodišču končalo zaslišanje prič v tožbi zaradi motenja posesti, ki so jo proti mestni občini vložili uporabniki nekdanje tovarne Rog. Na sodišče so se obrnili, potem ko so 6. junija 2016 v prostore na Trubarjevi prišli gradbinci v spremstvu varnostnikov Valine z namero, da vzpostavijo gradbišče in začnejo rušiti stavbe.

Rogovci so se takrat uprli in preprečili začetek gradbenih del. Posredovati je morala policija. Kmalu zatem so uporabniki nekdanje tovarne vložili tožbo zaradi motenja posesti. Okrajno sodišče jim je 14. junija 2016 ugodilo in z začasno odredbo občini prepovedalo izpraznitev prostorov in začetek rušenja objektov, dokler zadeva ne bo rešena na sodišču.

Sodba bo pisna Zadnje zaslišanje prič bi moralo biti že decembra lani, ko naj bi bil zaslišan tudi ljubljanski župan Zoran Janković, a ga na sodišče ni bilo. Medtem ko je župan vztrajal, da je že »vse povedal«, so rogovci potezo občine označili za »zavlačevanje postopka«. Na sodišču namreč potekajo tudi lastninske tožbe, ki jih je proti rogovcem vložila občina, in če bodo ti postopki končani pred zaključkom tožbe zaradi motenja posesti, bodo rogovci ostali brez pravnega varstva. Župana tudi včeraj ni bilo na sodišče, a tokrat zato, ker je odvetnik občine umaknil predlog za zaslišanje, saj da na podlagi drugih dokazov to ni potrebno. Je pa odvetnik predlagal zaslišanje nekaterih varnostnikov, ki so bili zadolženi za varovanje Roga, a je sodnica predlog zavrnila. »Dokazov za odločitev je dovolj,« je pojasnila in napovedala izdajo pisne sodbe. Pri tem bo upoštevala tudi morebitne pravnomočne odločitve v zvezi z lastninskimi tožbami na okrožnem sodišču, če jih bo sodišče sprejelo v času njenega pisanja sodbe. Tako rogovce kot tudi predstavnike občine je ob tem še pozvala, naj »spet vzpostavijo dialog, saj vsi delajo dobre stvari za mesto«.