Dober je bil tudi decembrski obisk, ko so gosti opravili več kot 96.000 prenočitev, kar je 8,7 odstotka več v primerjavi z enakim obdobjem leto prej. »Gostje iz Italije so najštevilčnejši turisti v Ljubljani, smo pa lani v mestu opažali več obiskovalcev še zlasti iz Nizozemske, Velike Britanije, Avstralije, Hrvaške ter tudi iz špansko govorečih držav,« so sporočili iz javnega zavoda Turizem Ljubljana. Ob tem so veseli tudi statistike, ki kaže, da se je v primerjavi z lani več turistov odločilo tudi za vodene oglede mesta, med katerimi so najbolj priljubljena kulinarična doživetja. Na rednih vodstvih so namreč lani našteli 8303 obiskovalce, medtem ko je bilo lani udeležencev 6120.