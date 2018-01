V petek dopoldne se bo povsod pooblačilo. Na zahodu bo povečini suho, drugod bodo občasno padavine. Meja sneženja bo med 800 in 1000 metri nadmorske višine, zvečer pa se bo jugovzhodni Sloveniji lahko spustila do nižin. Sprva bo v južni Sloveniji še pihal jugozahodni veter, popoldne bo v večjem delu Slovenije prehodno zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju in na jugovzhodu do 11 stopinj.

Zvečer in v prvem delu noči bodo najmočnejši sunki jugozahodnega vetra v višjih legah in po nižinah severovzhodne Slovenije lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro.