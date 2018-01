Seznam umetnin sestavljajo dela, ki so jih ustvarili Slovenci ali pa je Slovenija pri njihovem nastanku sodelovala. Na njem naj bi se znašla filma Vonj telesa Živojina Pavlovića in Bitka na Neretvi (na fotografiji) Veljka Bulajića, poleg tega pa še več kot 200 slik in kipov ter več deset muzejskih predmetov in deli letala, s katerim je letel Edvard Rusjan. Mediji so se najbolj razburili nad domnevno zahtevo po Bitki na Neretvi, za katere lastništvo se borita tudi Hrvaška ter Bosna in Hercegovina, medtem ko Bulajić meni, da je film last Hrvaške, saj je bila edina pogodba, ki jo je podpisal, tista s hrvaškim Jadran filmom.