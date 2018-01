Zelo verjetno je, da ni srečnejšega para na letošnjem odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu, kot sta oče Senad in hči Dalila Jakupović iz Ankarana, ki jima je po truda polnih letih dela in pričakovanj uspelo doseči sanje. Ne samo, da se je Dalila s partnerico Rusinjo Irino Kromačevo uvrstila na glavni turnir grand slama v ženskih parih, potem ko sta svoj nastop odpovedali Slovakinja Magdalena Rybarikova in Hrvatica Petra Martić, ampak sta si »naši« dekleti v prvem krogu pri skoraj 40 stopinjah Celzija celo priigrali zmago nad favoriziranima Američankama Lauren Davis in Alison Riske. »Vročina ni povzročala težav, dobro sem se gibala in res sva z Irino imeli svoj dan. Prvič sem zaigrala v glavnem delu katerega koli grand slam turnirja in tega ne bom nikoli pozabila,« je bila slovenska igralka srečna po uspehu kariere.

Kljub uspehom v igrah dvojic je Dalila Jakupović, 80. na lestvici WTA v kategoriji parov, odločena, da bo naredila skok v konkurenci posameznic, saj se vztrajno pomika proti stoterici najboljših igralk na svetu. Rodila se je na Jesenicah in prebivala v Ankaranu, nato pa se je z mamo Bino, radiologinjo, in očetom Senadom, diplomantom sarajevske fakultete za šport, pri petnajstih letih preselila v Švico. V letih treninga je svoje znanje izpopolnjevala tudi na znameniti teniški akademiji Nikole Pilića v Münchnu, s katere prihajajo teniški asi, kot sta Novak Đoković in Latvijec Ernests Gulbis, zdaj pa zanjo kot trener skrbi oče.

Lani je Dalila naredila dovolj opazen skok v posamični konkurenci, v igri dvojic pa si je našla dobro stalno partnerico Irino Koromačavo. Rusinja se je tenisa učila pri slavni Belgijki Justine Henin, mladostni partnerici še vedno najboljše slovenske igralke dvojic Katarini Srebotnik. Srebotnikova, ki se je s Tajvanko Hao-Ching Chan prav tako v Melbournu uvrstila v drugi krog med dvojicami, bo letos dopolnila 37 let, letnico rojstva pa si deli na primer z Rogerjem Federerjem. »Že dolgo nisem igrala tako dobro kot tu v Melbournu,« je bila optimistična Katarinina prva izjava po zmagi.