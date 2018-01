Slovenke so kvalifikacije za EP 2019 začele zelo dobro, visoko so premagale Romunijo in Finsko, čeprav se je izbrana vrsta po prvem nastopu na evropskem prvenstvu pomladila, saj so se od državnega dresa poslovile kapetanka Maja Erkić, Sandra Piršič in Živa Zdolšek.

Ob tem reprezentanco zdaj pestita še poškodbi ključnih igralk Eve Lisec in Nike Barič. Selektor je namesto obeh nosilk igre vpoklical dve mladi košarkarici, ki sta se na lanskem evropskem prvenstvu do 20 let okitili s srebrno medaljo. Pod košem bo primanjkljaj Eve Lisec skušala nadomestiti 190-centimetrov visoka Althea Gwashavanhu, ki je bila v tej sezoni že dvakrat proglašena za igralko kola v 1. SKL, na mestu branilke pa bo svoj krstni nastop v dresu članske reprezentance doživela tudi Tina Cvijanović. Devetnajstletna Prekmurka je v tej sezoni najboljša strelka ekipe Maribora (15,7 točke na tekmo).

Slovenke se bodo v drugem ciklu kvalifikacij pomerile s Francijo in Romunijo. Tekma s Francijo bo na sporedu v soboto, 10. februarja, ob 17.00 v dvorani Gimnazije Celje-Center. Izbranke Damirja Grgića drugo srečanje čaka v sredo, 14. februarja, ob 17.00, ko se bodo v dvorani Gimnazije Celje-Center srečale z izbrano vrsto Romunije.

Na seznamu so Rebeka Abramovič, Tina Cvijanović, Shante Marie Evans, Zala Friškovec, Althea Gwashavanhu, Tina Jakovina, Aleksandra Krošelj, Teja Oblak, Larisa Ocvirk, Annamaria Prezelj, Maruša Seničar in Tina Trebec.