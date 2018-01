Živahni vzorci Letošnje leto se osredotoča na dekorativni dizajn. Slog opremljanja, ki ga bomo vedno znova srečavali, je organski, premišljen in avtentičen. Vzorci in teksture prinašajo v vsak interjer veselje in pozitivno energijo. In takšne so tudi modne tradicionalne preproge, ki se ponašajo z barvami in vzorci. Najbolj zaželeni so drzni cvetlični vzorci, ki so pravzaprav srčika tradicionalne umetnosti tkanja orientalskih preprog. Čudovite perzijske preproge s svojimi bogatimi motivi si nedvomno zaslužijo najvišjo oceno!

Naravni materiali V 21. stoletju si pravzaprav ne predstavljamo več, da ne bi bili ekološko usmerjeni. Na srečo tak način razmišljanja odseva tudi v prihajajočih novih trendih. Notranji dizajn se ozira po izdelkih, narejenih iz trajnostnostnih materialov, kupci pa bolj kot kdaj koli prej povprašujejo po tistih, ki so izdelani v skladu z ekološkimi načeli, ki imajo zgodovino in ki pripovedujejo zgodbo. Tudi na tem področju se imajo orientalske preproge s čim pohvaliti! Pazljivo ročno tkane iz najboljših naravnih materialov in pobarvane z rastlinskimi barvami so sinonim za kakovost, ki ne gre na račun okolja. In še več – vsaka starinska preproga ima za seboj svojo zgodbo. Letošnje leto je odlično, da jo razkrijete!

Drzne barve Odkar je Pantone za svojo barvo leta razglasil ultravijolično, Benjamin Moore pa rdečo, je bilo jasno, da je pred nami barvito leto. Obe sta močna in zgoščena odtenka iz serije tako imenovanih draguljastih barv, ki jih odlikujeta uglajenost in prefinjenost. Poleg tega vsebujejo tudi nekaj orientalske estetike. Tri najbolj značilne barve avtentičnih perzijskih preprog so namreč rdeča, modra in bež v različnih kombinacijah in različnih stopnjah intenzivnosti. Ta trio ustvarja modno kompozicijo, ki je v skladu z najnovejšimi barvnimi trendi.

Intrigantno nasprotje Stari izrek pravi, da se nasprotja privlačijo. V skladu s tem načelom tradicionalne preproge ne zahtevajo vedno kraljevskega okolja. Pravzaprav so modna betonska tla idealna podlaga za umetniško delo, kot je perzijska preproga. Polne živahnih barv, močnih vzorcev in prijetnih tekstur orientalske preproge, če so pravilno položene, plenijo pozornost v vsakem interjerju. Skupaj s strogimi talnimi oblogami, kot je ravno beton, pa ustvarjajo moderno kompozicijo.