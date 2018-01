Predsednik stranke Rok Andree je pojasnil, da so na podlagi peticije skupaj s podmladkom SMC pripravili predlog zakona. Ta dovoljuje uporabo konoplje, gojenje konoplje doma v zelo majhnih količinah, predvsem pa regulira prodajo, uporabo in gojenje ter omogoča nadzor nad tem, kdo in kje proizvaja konopljo. S tem želijo omogočiti ljudem, ki že danes kupujejo konopljo na črnem trgu, da dobijo veliko bolj varen izdelek, ki ne bi vseboval drugih drog, pesticidov, težkih kovin. Predvsem pa bi tem ljudem omogočili legitimen nakup konoplje, s čimer bi se zaslužek pobral črnemu trgu in se namenil programom za soočanje z negativnimi posledicami uporabe konoplje. Kot je opozoril, se danes konoplja široko uporablja, saj prepoved ne deluje.

Brglez: Dvolični smo pri rabi enih in drugih vrst drog

Po Brglezovem mnenju je pobuda zanimiva, a bo najverjetneje potrebovala širši družbeni konsenz. »Ker sam izhajam iz socialno-liberalne stranke, sem tovrstnim pobudam naklonjen,« je dejal in dodal, da več o pobudi v tem trenutku ne more povedati. Glede sodelovanja podmladka SMC pri pripravi zakona pa je dejal, da so podmladki samostojne entitete, zlasti pri tistih temah, ki jih tradicionalna politika ne sprejema. »Mislim, da se bo treba na daljši rok lotiti nekaterih družbenih problemov na bolj pameten način, kot pa velja zdaj, to je klasično prepovedovanje. Malo smo dvolični pri rabi enih in drugih vrst drog,« je povedal medijem.

Andree pa je dejal, da so glede sprejemanja zakona optimistični. Opaža, da obstaja posluh in razumevanje za to temo, »je pa vprašanje ostalih strank, ali si upajo sprejeti tak zakon, voditi svet naprej in izkoristiti priložnost za Slovenijo, da smo eden prvih, ki se bomo resnično odgovorno in razumno soočali s problematiko konoplje«. Kot je dejal, bodo v prihodnje skušali vložiti zakon v DZ. Želi si, da bi ga poslanci sprejeli. »Predvsem pa si želimo odpreti debato. Mandat se zaključuje, volitve prihajajo in želimo, da se stranke izjasnijo glede tega,« je dejal.

Zvečer bo na to temo potekala tudi debata v Klubu Maxi v Ljubljani.