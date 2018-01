Izkoristite kratke zimske dni in dolge večere za toplo sproščujočo kopel, ki vas bo pomirila in napolnila vaše baterije. Prižgite dišeče svečke in pomirjujočo glasbo v stilu prestižnih spajev ter si pripravite penečo kopel. Kot osnovni element sproščanja je kopalna kad s premišljenimi detajli nepogrešljiva izbira za domače velnes užitke. Inovativni Geberitovi sistemi za dotok in odtok vode so elegantno in diskretno vstavljeni v kad ter oblikovani tako, da omogočajo kar največje udobje, odlikuje pa jih visoka zmogljivost odtekanja in zaščita pred mašenjem.

Odtočni sistem PushControl Inovativni sistem za upravljanje s pritiskom na gumb omogoča odpiranje in zapiranje odtoka za kopalno kad. Ploska tipka je edini vidni del odtoka za kopalno kad Geberit s tehnologijo PushControl in zaradi svoje oblike omogoča neomejeno udobje. Tipka omogoča preprosto odpiranje in zapiranje odtoka s pritiskom na gumb. Zahvaljujoč naprednemu mehanizmu ima odtočni ventil plosko obliko, kar zagotavlja najvišjo stopnjo udobja. Izberete lahko tudi odtok Geberit za kopalno kad s funkcijo dotoka, ki je vgrajena v odtoku kopalne kadi. Kombinacija omogoča minimalistično obliko.