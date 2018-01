V Veliki Britaniji, ki jo je neurje zajelo kot prvo, je močan veter s sunki do 134 kilometrov na uro oviral promet po večjem delu države. Zaradi podrtih dreves je zaprtih več cest, moten je tudi železniški promet v osrednjem delu Velike Britanije.

Močan veter je podiral drevesa in daljnovode, poškodovanih je tudi več hiš. V Angliji je brez elektrike še vedno več kot 24.000 gospodinjstev, poroča britanski BBC. Na Škotskem je bilo danes zaprtih več šol.

Ko se je veter nekoliko umiril, so britanski vremenoslovci za Škotsko, Severno Irsko in sever Anglije izdali opozorilo pred poledico in sneženjem.

Rdeči alarm za večji del Nizozemske O neurju poročajo tudi iz Nizozemske, kjer je tamkajšnja meteorološka služba razglasila rdeči alarm za večji del države, a so ga popoldne večinoma tudi že preklicali. Na jugu Nizozemske so sunki vetra dosegli do 140 kilometrov na uro. Iz te države tudi poročajo o dveh smrtnih žrtvah neurja. Nekega moškega je v mestu Olst na vzhodu Nizozemske pod seboj pokopala veja, ki je padla z drevesa, drugi je umrl, ko se je na njegov avtomobil v bližini nemške meje podrlo drevo, je sporočila policija. Zaradi močnega vetra so do nadaljnjega odpovedali skoraj vse lete na amsterdamsko letališče in z njega. Na Nizozemskem so zaradi močnega vetra ustavili tudi ves železniški promet. Cestni promet pa ovira več prevrnjenih tovornjakov. V Belgiji je po poročanju belgijske tiskovne agencije Belga izgubila življenje ženska, na avtomobil katere je med vožnjo skozi gozd 30 kilometrov jugovzhodno od Bruslja padlo drevo. Zaradi neurja je zaprto belgijsko pristanišče Gent. Predmeti, ki jih je na tire zanesel veter, pa ovirajo železniški promet.

V Nemčiji sunki vetra tudi prek 200 km/h V Nemčiji je neurje, ki so ga poimenovali Friederike, najprej zajelo zvezno deželo Severno Porenje-Vestfalija, kjer je tudi zahtevalo eno življenje. 59-letnega moškega je pod seboj pokopalo drevo. Umrl je na kraju nesreče. Tudi v Nemčiji je neurje ohromilo železniški promet. Nemške železnice so popoldne do nadaljnjega ustavile hitre vlake po vsej državi. Za zdaj ni znano, kdaj bo železniški promet v Nemčiji znova stekel. Na letališču v Hamburgu so zaradi slabega vremena odpovedali več letov, predvsem notranjih v druge dele Nemčije. O odpovedih notranjih letov poročajo tudi z nekaterih drugih letališč na zahodu Nemčije, pa tudi berlinskega letališča Tegel. Iz varnostnih razlogov so pred neurjem zavarovali območje okoli znamenite gotske katedrale v nemškem Kölnu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Nemčiji so najmočnejši sunki vetra dosegli 203 kilometre na uro, in sicer v gorovju Harz.