Kot je na današnji novinarski konferenci v Kopru opozoril predsednik Konfederacije sindikatov 90 Peter Majcen, problem delavcev IPS kljub zamenjavi uprave ni rešen. Delovno inšpekcijo in Furs zato pozivajo, da natančno pregledajo poslovanje družb IPS. Ker namreč te delujejo večinoma po podobnem modelu, je po njegovem moč pričakovati podobne ugotovitve kot za družbo Encon, za katero je tudi sodišče ugotovilo, da gre za nezakonit model zaposlovanja.

Majcen poleg tega od Fursa pričakuje, da dokončno razkrinka finančne tokove nekaterih IPS in njihovih podizvajalcev, nazadnje pa od vlade in Slovenskega državnega holdinga manj iskanja izgovorov, kako teh ljudi ne zaposliti neposredno v Luki Koper. Kot je dodal Majcen, »s stroški, ki jih ima Luka z izvajalci pristaniških storitev, bi lahko zaposlili, ne da bi se povečal strošek dela, veliko večino tistih, ki delajo v rednem delovnem času in več«.

Pozivu se je pridružil tudi generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije Damjan Volf in dodal, »da je tega brutalnega socialnega dumpinga, ki se dogaja v Luki Koper, dovolj«. Po njegovem prepričanju gre tu za temeljne pravice delavcev, zato ga preseneča vladna retorika, da država nima vzvodov, kako prisiliti delodajalca k odpravi nezakonitosti.