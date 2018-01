Radio Slovenija neuradno poroča, da po Sloveniji in na Hrvaškem potekajo obsežne kriminalistične preiskave, s katerimi želijo slovenski in tuji preiskovalci priti do dna kitajskim nezakonitim klicnim centrom, ki so vpleteni v finančne goljufije.

V klicnih centrih naj bi delovali predvsem kitajski in tajvanski državljani, z goljufijami pa naj bi nekaj tisoč kitajskih državljanov ogoljufali za več kot 16 milijonov evrov. 24ur.com poroča še, da je bilo v akciji pridržanih kar 36 tujih državljanov.

Radio Slovenija poroča, da naj bi bil eden od klicnih centrov v mariborski garaži, ki je pred časom zgorela, največji center pa naj bi bil v Ljubljani pri Dolgem mostu.

Slovenska policija je ob tem sporočila, da je danes na območju Slovenije razbila dobro organizirano mednarodno kriminalno združbo, ki je izvrševala kazniva dejanja trgovine z ljudmi. V operaciji sodelujejo mariborski kriminalisti, skupaj s kriminalisti in policisti policijskih uprav Ljubljana, Celje in Kranj ob koordinaciji uprave kriminalistične policije ter v sodelovanju s specialno enoto in posebno policijsko enoto.