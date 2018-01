»Sledil sem svojim sanjam. Uresničile so se!« je sporočil 35-letni Davor Rostuhar za hrvaške medije, potem ko je dosegel cilj. Rostohar se je tako pridružil 20 ljudem iz sedmih državah, ki so sami peš osvojili Južni tečaj. Hrvat sicer že 16 let potuje po svetu in je obiskal več kot 100 držav.

V redni komunikaciji med mesec in pol dolgim pešačenjem je tudi sporočil, da se je posebej veselil sončnih popoldnevov, ko je bila njegova senca pred njim in je imel občutek, da ima družbo. Čas si je krajšal tudi s poslušanjem glasbe. Dnevno je čez belo pokrajino Antarktike hodil med 10 in 12 ur ter prepešačil med 27 in 30 kilometrov. Temperature so bile med minus 15 in minus 25 stopinj Celzija, a je imel zaradi vetra včasih občutek, da je bilo minus 50 stopinj.