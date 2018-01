Eden izmed predstavnikov skupine, ki si prizadeva za ustanovitev Nove Kalifornije, Robert Paul Preston je pojasnil: »Situacija je že dolgo nepravična. Visoki davki, izobraževanje, kar naštejte,« je podal razloge, zakaj si že dlje časa prizadevajo zapustiti zvezno državo Kalifornija in ustanoviti Novo Kalifornijo. Ne želijo se odcepiti od Združenih držav Amerike v celoti, bi pa si želeli svojo zvezno državo.

Po njihovih načrtih bi Nova Kalifornija vključila večino državnih podeželskih okrožij, obalna bolj urbana okrožja pa bi pustila trenutni zvezni državi Kalifornija. Željni neodvisnosti in ustanovitelji tako imenovane Nove Kalifornije so nezadovoljni z načinom upravljanja predvsem podeželskih okrožij, moti jih razporeditev denarja, ki ga v blagajno prispevajo z davki. Kot so zapisali v Deklaraciji neodvisnosti, ki so jo prebrali v ponedeljek, je njihova dolžnost, da se otresejo vlade, ki deluje kot »dolg vlak zlorab.«

Ustanovitelji Nove Kalifornije pravijo, da bodo sodelovali z državnimi zakonodajalci, saj želijo svojo neodvisnost doseči z upoštevanjem trenutne zakonodaje. Na tovrsten način je bila v drugi polovici 19. stoletja ustanovljena tudi zvezna država Zahodna Virginija.

Skupina ustanoviteljev je organizirana z odbori in svetom predstavnikov posameznih okrožij. Pravijo, da se bodo v roku 10 oziroma 18 mesecev začeli ukvarjati s pisanjem nove državne zakonodaje, poznavalci pa pravijo, da bo postopek ustanavljanja nove zvezne države zagotovo trajal še veliko dlje.