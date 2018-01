Več občanov Kamnika je danes zjutraj po 5. uri obvestilo policijo, da po ulici Šutna teče moški, ki razbija stekla na objektih. S sabo naj bi imel kladivo in solzivec. Policisti so takoj po obvestilu na kraju posredovali in moškega prijeli. Zaradi lažjih poškodb in samega zdravstvenega stanja je bil odpeljan v UKC Ljubljana in hospitaliziran.

Moški je poškodoval več objektov na ulici Šutna, predvsem je razbijal stekla na oknih in izložbenih vitrinah, po poročanju 24ur.com pa je napadel tudi psa. Dva oškodovanca sta zaradi solzivca tudi sama iskala zdravniško pomoč, nastalo pa je za nekaj tisoč evrov materialne škode.

Policisti z zbiranjem obvestil še nadaljujejo, do sedaj pa kaže, da je bilo ravnanje moškega povezano z njegovim zdravstvenim stanjem.