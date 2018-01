Novak Đoković, ki je zaradi težav s komolcem na turnirju šele 14. nosilec, je kljub vročini, temperature so presegle 40 stopinj Celzija, premagal Monfilsa. Ob tem si je pomagal z brisačami, namočenimi v ledeno vodo, dvoboj pa je bil za Srba vse prej kot lahek. Prvi niz je Đoković namreč izgubil, nato pa je vročina začela dajati Francoza. Naslednje tri je Srb dobil in se veselil preboja v tretji krog. V naslednjem dvoboju se bo pomeril s Špancem Albertom Ramos-Vinolasom.

»Danes je bilo resnično težko, brutalne razmere so vladale na igrišču, še posebej v prvih 90 minutah. Še vedno nisem 100-odstoten, ampak počasi se dvigujem. Zaupam vase,« je po zmagi dejal Đoković.

Nosilke se poslavljajo kot po tekočem traku

Turnir pa je že končala tretja nosilka, zmagovalka Wimbledona Garbine Muguruza. V drugem krogu je bila za tretjo igralko sveta usodna Su-Wei Hsieh s Tajvana, ki je zmagala s 7:6 (1) in 6:4. Muguruza je že šestnajsta postavljena igralka, ki je morala zapustiti turnir. Hsiehova je 88. igralka sveta, v nadaljevanju pa jo čaka Poljakinja Agnieszka Radwanska. Muguruzova se je na seznamu postavljenih igralk, ki so že končale turnir, med drugim pridružila Američanki Venus Williams (5. nosilka), Britanki Johanni Konta (9.), Američanki Coco Vandeweghe (10.), Nemki Julii Görges (12.) in Američanki Sloane Stephens (13.). Konta je davi s 4:6 in 5:7 klonila proti Američanki Bernardi Pera.

»Imela sem težave z žulji, verjetno zaradi podlage. Takšna vročina, to je res hudo. Zelo vroče je bilo in v takšnih razmerah lahko hitro dobiš žulje. Stopala sem že imela povezana, a hitro sem začutila, da se mi dela nov žulj,« je po dvoboju dejala Muguruzova, ki so jo mučili tudi krči.

V visoki vročini je igrala tudi Rusinja Marija Šarapova, ki je v tretji krog napredovala brez težav. Štirinajsto nosilko, Latvijko Anastasijo Sevastovo, je premagala s 6:1 in 7:6 (4). Dvoboj na igrišču Rod Laver Arena je trajal 80 minut, Rusinja pa je izkoristila pet od šestih žogic za odvzem servisa, na koncu pa se pred tretjim nizom rešila s podaljšano igro. V nadaljevanju Šarapovo čaka Nemka Angelique Kerber, ki je leta 2016 zmagala v Melbournu. Nemka je bila tokrat boljša od Hrvatice Donne Vekić s 6:4 in 6:1.

»Mislim, da je bilo med dvobojem vse topleje. Zgodaj sem vstala in bila dobro pripravljena. Zadovoljna sem s svojo napadalno igro, iskala sem tudi igro na mreži. V drugem nizu ni bilo vse, kot bi si želela, a mi je vseeno uspelo zmagati,« je po dvoboju dejala Šarapova.

Sedmi nosilec na moškem delu turnirja Belgijec David Goffin je moral s 6:1, 6:7 (5), 1:6 in 6:7 (4) priznati premoč Francozu Julienu Benneteauju. V nadaljevanju turnirja ne bo niti 13. nosilca, Američana Sama Querreyja, ki je s 4:6, 6:7 (6), 6:4 in 2:6 presenetljivo izgubil proti Madžaru Martonu Fucsovicsu.