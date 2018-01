Od 165 navzočih poslancev jih je 163 sprejelo poziv vladi, da zavrne predlog Evropske komisije, da se v morebitnih prihodnjih begunskih krizah begunce prerazporedi v države, ki niso na "prvi črti migracijskih valov" ter da se države v primeru zavračanja pristanka na ta mehanizem denarno kaznuje, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

»Parlament poziva vlado, da se v reformi dublinske uredbe izpusti mehanizem prerazporeditve in da se v skrajnem primeru blokira njegov sprejem. Poudarjamo, da morajo biti za odločitve o azilu odgovorne izključno države članice, ki same, v skladu z obveznostmi iz mednarodnega in evropskega prava, odločajo o pogojih mednarodne pravne zaščite na svojem ozemlju,« piše v zahtevi parlamenta.

Poslanci so od vlade tudi zahtevali, naj doseže, da se odločitve o azilni politiki v EU sprejemajo s konsenzom, ne pa s preglasovanjem. Pozdravili pa so tiste predloge v reformi, ki bodo pomagali pri preprečevanju zlorabe pravice do azila in pospešile deportacijo priseljencev, ki jim v EU azil ne bo odobren.

Podporo boju proti begunskim kvotam je vlada v odstopu milijarderja Andreja Babiša tako dobila na vseh straneh političnega spektra, od ksenofobnih, antiislamskih strank do proevropskih, navaja Beta.

Babiševa manjšinska vlada sicer v parlamentu ne uživa podpore, saj ji v torek ni izglasoval zaupnice, tako da je Babiš napovedal, da bo predsedniku Milošu Zemanu podal odstop. Zeman je že napovedal, da mu bo znova dal mandat za sestavo vlade, saj je njegova stranka Ano zmagala na oktobrskih parlamentarnih volitvah.