Specializirano državno tožilstvo se že več let ukvarja z domnevnimi nepravilnostmi v Termoelektrarni Šoštanj (Teš), te pa se ne nanašajo le na projekt šestega bloka, temveč tudi na druga kazniva dejanja. Med drugim je tožilstvo februarja 2016 vložilo zahtevo za preiskavo zoper tri fizične osebe zaradi kaznivega dejanja preprečitve dokazovanja, krive ovadbe in krive izpovedbe. »Preiskava je bila decembra lani končana, tožilska še ni sprejeta,« so pojasnili za STA.

Kot je lani poročala Televizija Slovenija, so v tem primeru dacarji poleg Rotnika ovadili tudi njegovo odvetnico Varjo Holec in hrvaškega poslovneža Aleksandra Hrkača. Zadeva naj bi bila povezana s kaznivimi dejanji, storjenimi v postopku preverjanja izvora Rotnikovega premoženja. Odvetnica in Rotnik naj bi trdila, da je Rotnik v preiskavo davčnemu uradu predložil dokumente o izvoru premoženja, ki naj bi kasneje izginili iz davčnega spisa.

Rotnik je vztrajal, da je predložil izjavo hrvaškega poslovneža Aleksandra Hrkača, ki naj bi potrdil, da je Rotniku že pred letom 2010 plemenitil denar z vlaganjem v vrednostne papirje na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Iz 400.000 mark naj bi zaslužil kar šest milijonov.

S tem primerom pa je povezana tudi prva obtožnica, vložena proti Rotniku. Specializirano državno tožilstvo mu neuradno očita tatvino dokumentov in preprečitev dokazovanja, ker je davčne inšpektorje oviral pri ugotavljanju njegovega premoženjskega stanja.

Na finančnem uradu Ljubljana naj bi po tistem, ko je prijavil svoje premoženje in zapisal, da ima v bančnem sefu 3,3 milijona evrov gotovine, dokument o tem odtujil iz davčnega spisa. S tem naj bi po poročanju omenjene televizije poskušal preslepiti inšpektorje pri odmeri davkov, pozneje pa naj bi oviral dokazovanje domnevno nezakonito pridobljenega premoženje, kar sam zanika.

Januarja 2016 je tožilstvo vložilo v tem primeru zahtevo za preiskavo proti eni osebi, in sicer zaradi kaznivega dejanja preprečitve dokazovanja, pa tudi zahteva za opravo posameznih preiskovalnih dejanj dve fizični osebi zaradi kaznivega dejanja preprečitve dokazovanja.

Sodišče je nato oktobra 2016 uvedlo preiskavo, tožilstvo pa je februarja lani vložilo obtožnico proti Rotniku zaradi kaznivega dejanja preprečitve dokazovanja in kaznivega dejanja velike tatvine. Sodišče še rešuje pritožbo, zato obtožnica še ni pravnomočna. Tožilstvo je sicer v tem primeru odstopilo o pregona ene osebe, neuradno Rotnikove odvetnice Varje Holec.

Gre sicer za manjši del preiskav nepravilnosti, povezanih s Tešem. Že novembra 2014 je tožilstvo na celjsko okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo 10 fizičnih in dve pravni osebi zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Preiskava je bila po številnih zapletih in pritožbah uvedena šele februarja lani. Gre za tri sklope očitkov, in sicer je podan utemeljen sum glede dobave glavne tehnološke opreme za šesti blok (oškodovanje v višini 250 milijonov evrov), glede rekonstrukcije kotla na petem bloku (oškodovanje v višini 360.000 evrov) in glede nabave merilno analitičnega sistema za generatorja na četrtem in petem bloku (oškodovanje v višini 280.000 evrov). Vsa preiskovana dejanja so bila storjena na škodo Teša.