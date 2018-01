Američani obtožujejo Rusijo, da je Severni Koreji poslala nekaj tankerjev z nafto, kar Moskva zanika. Trump je dejal, da bi lahko ruski predsednik Vladimir Putin storil več proti Severni Koreji, vendar pa dodal, da na žalost odnosi med ZDA in Rusijo niso najboljši.

Trump je izrazil pripravljenost, da se usede in pogovori z voditeljem Severne Koreje Kim Jong-unom, ki ga je krstil za »raketnega možiclja«, v isti sapi pa je izrazil dvom, da bi to lahko rešilo problem. Trump je pokazal s prstom na tri svoje predhodnike - Baracka Obamo, Georga Busha mlajšega in Billa Clintona - da niso rešili problema.

»Očitno so ga pustili predsedniku, ki je dosegel najboljši rezultat na kognitivnem testu,« se je pohvali Trump z izidi svojega zdravniškega pregleda, po katerem je zdravnik Bele hiše zatrdil, da je predsednik odličnega zdravja. Trump upa, da bo kriza s Severno Korejo, ki je vsak dan bližje raketi, ki lahko z jedrsko konico doseže ZDA, rešena na miren način. Dovolil pa je možnost, da se to ne bo zgodilo.

Kaj več ni želel povedati, ker je odnose s Severno Korejo opredelil kot partijo pokra, med katero noče pokazati svojih kart.

Kitajsko je glede Severne Koreje pohvalil, obenem pa napovedal visoko plačilo zaradi domnevne kraje intelektualne lastnine na Kitajskem. Ta naj bi od ameriških podjetij zahtevala, da intelektualno lastnino prenesejo na kitajsko kot ceno za poslovanje na njenem trgu. Trump je dejal, da končujejo preiskavo in kmalu bodo Pekingu izdali visok račun.

Trump je še povedal, da nima več zaupanje v demokratske pogajalce o imigracijski reformi, ki so po sestanku pretekli četrtek govorili o njegovih žaljivih izjavah na račun afriških držav in Haitija. Trump tudi tokrat ni hotel ne potrditi in ne zanikati tega, da je omenjene države označil za »usrane luknje«, ampak je dejal, da je uporabil trde besede.