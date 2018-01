Zanimanje je bilo pač veliko in prevelik promet je blokiral stran, še preden so bili znani vsi dobitniki nagrad, za katere ni jasno, če se bodo materializirale ali pa bodo le v obliki častnih nazivov.

Na prvo mesto med novinarji se je uvrstil gospodarski kolumnist New York Timesa in dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo leta 2008 Paul Krugman, ki je po Trumpovi zmagi na volitvah napovedal, da si borze od tega ne bodo nikoli opomogle. Namesto tega borzni indeksi sedaj že več kot leto dni podirajo rekorde.

Na drugo mesto je Trump uvrstil raziskovalnega novinarja televizije ABC Briana Rossa, ki je malce pohitel z objavo novice o »dokazani« povezavi med Trumpom in Rusijo.

And the FAKE NEWS winners are... https://t.co/59G6x2f7fD

Pred kratkim se je v ospredje prebijal tudi novinar Michael Wolff , ki je razbesnel Trumpa s knjigo Ogenj in Bes. Jezil ga bo še dolgo časa, saj je ravnokar podpisal milijonsko pogodbo za prodajo televizijskih pravic. Tako se bo z njeno vsebino lahko seznanil tudi Trump, če je verjeti Wolffovi tezi v knjigi, da Trump ne bere, ampak dobiva informacije le s televizije.

Med nenehnimi favoriti za trumpija je bila vedno televizija CNN, v konkurenci s televizijami MSNBC, NBC, ABC in CBS, torej vsemi drugimi, razen televizije Fox News, ki slovi kot propagandni kanal za republikance in konservativno Ameriko. Američani so jo v nedavni Rasmusonovi javnomnenjski raziskavi ocenili tudi kot najmanj verodostojen kanal. Za trumpija se Fox News ni potegoval, saj ga je predsednik ZDA že v samem začetku izpustil s seznama »nominirancev«.

Na 11. mestu pa je precej nenavadno trditev, da ni nobene povezave med Trumpom in Rusi. Trump je torej namerno ali po nesreči lastno zanikanje povezave z Rusijo uvrstil med lažne novice. Ob tem je še dodal, da mediji kar 90 odstotkov svoje pozornosti posvečajo negativnim člankom ali lažnim novicam. Kako je prišel do izračuna, ni znano.

Med prvo deseterico se je uspelo uvrstiti tudi reviji Newsweek, ki je poročala, da prva dama Poljske Agata Kornhauser Duda ni segla Trumpu v roko in tako naprej.

V ZDA ni dovoljeno uporabljati vladnih virov za promocijo določenih podjetij ali za zatiranje drugih in zaradi tega je tudi prišlo do preložitve razglasitve »trumpijev«, ker so iskali način za razglasitev, ki ne bo v nasprotju z zakoni. Na koncu so jih objavili na spletni strani stranke, povezavo pa je posredoval predsednik na twitterju.

Vsi se niso zgledovali po komikih. Nekdanji direktor vladnega urada za etiko Walter Shaub je posvaril vse uslužbence Bele hiše, ki bodo sodelovali pri Trumpovi farsi, da bodo kršili zakonodajo in izpostavljeni kazenskemu pregonu.

Trumpova vojna z mediji ima že posledice. Raziskava inštituta Gallup je pokazala, da je leta 1984 le okrog 42 odstotkov Američanov menilo, da večina medijev meša dejstva in mnenja, danes pa jih tako meni 66 odstotkov. V skladu s pričakovanji so proti medijem najbolj nastrojeni republikanci.

»Trumpije« so najbolj nestrpno pričakovali ameriški komiki, med njimi Stephen Colbert , ki se je sam nominiral v namišljenih kategorijah kot je »najbolj skorumpirano lažnivi«, Jimmy Kimmel pa je nagrade imenoval za Nagrade po izbiri butcev.

»Trumpov odnos do medijev je stalinističen«

Trumpov odnos do medijev je pod nenehno kritiko demokratov, skrbi pa tudi nekatere republikance, od katerih sta se najbolj izpostavila oba senatorja iz Arizone. John McCain je v prispevku za Washington Post Trumpa opozoril, da njegov odnos in izjave dajejo potuho diktatorjem po svetu in opravičilo za zatiranje svobode medijev.

Odnos je označil za hinavskega, če State Department po eni strani zagovarja medijsko svobodo po svetu in obsoja nasilje proti novinarjem v tujini, doma pa predsednik nenehno napada integriteto novinarjev in medijev. McCain je opozoril na dejstvo, da so lani po svetu zaprli 21 novinarjev z obtožbo, da so »lažni«, kar si lahko Trump pripiše sebi.

McCainov kolega Jeff Flake si je v sredo rezerviral nastop v senatni dvorani, med katerim je Trumpov odnos do medijev označil za stalinističnega. »Če oseba na položaju moči sebi nenaklonjene medije opredeli za lažne, potem je potrebno dvomiti v to osebo in ne v medije,« je dejal Flake.

Dodal je, da je že sovjetski voditelj Nikita Hruščov prepovedal uporabo izraza sovražnik ljudstva, ki ga je sovjetski diktator Stalin izkoriščal za iztrebljanje lastnih nasprotnikov. »Svobodni mediji so sovražniki despotov in ne sovražniki ljudstva,« je dejal Flake in opozoril na eno od Trumpovih cvetk, ko je medije opredelil za sovražnike ameriškega ljudstva.