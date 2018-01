Najprej konec poletja, nato pa v sredini decembra lanskega leta so v Slovenskih železnicah pričakovali zavezujoče ponudbe zainteresiranih tujih logističnih in železniških podjetij, ki bi dokapitalizirala in s tem pridobila 49-odstotni del Tovornega prometa. Družba je najbolj dobičkonosen del holdinga Slovenske železnice. Rok za pridobitev zavezujočih ponudb so v Slovenskih železnicah že decembra vnovič podaljšali. Dušan Mes, generalni direktor družbe, je dejal, da so to spet storili na željo morebitnih ponudnikov.

Pričakujejo vsaj tri