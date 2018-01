Koreji na OI pod eno zastavo

Pjongjang je včeraj naznanil korakanje športnikov obeh Korej pod skupno zastavo med odprtjem zimskih olimpijskih iger prihodnji mesec, nastop skupne ženske ekipe v hokeju ter obisk večstoglave delegacije na OI. Toda Japonska je posvarila pred nasedanjem severnokorejski »ofenzivi šarma«. To so predstavniki Tokia storili v Vancouvru, kjer se je v torek na pobudo ZDA in Kanade sešla dvajseterica zunanjih ministrov iz držav, ki so v korejski vojni v letih 1950–1953 podpirale južnokorejsko stran, pridružili so se jim še vodje diplomacij Japonske, Indije in Švedske. Strinjali so se, da okrepijo sankcije proti Severni Koreji zaradi njenega raketnega in jedrskega programa, ameriški državni sekretar Rex Tillerson pa ni izključil vojaškega odgovora, če Pjongjang ne bo izbral pogajanj, pred katerimi se mora odpovedati omenjeni oborožitvi. Na novinarsko vprašanje, ali lahko potrdi, da je o preventivnem vojaškem napadu na severnokorejske jedrske in raketne zmogljivosti že stekla razprava, je Tillerson dejal, da ne bo komentiral zadev, o katerih mora odločiti varnostni svet ZN ali predsednik ZDA. Rusija in Kitajska, ki sta med vojno podpirali severno stran, nista bili vabljeni, Peking pa je sestanek ocenil za demonstracijo mentalitete hladne vojne.