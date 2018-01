Pred smučarji skakalci je drugi vrhunec sezone – svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu v Nemčiji od danes do nedelje. Reprezentance so se včeraj zbrale na Bavarskem in nestrpno čakajo začetek. Med udeleženci zaradi slabe forme ni kar dveh svetovnih prvakov. Avstrijec Gregor Schlierenzauer je bil najboljši letalec sveta pred desetimi leti prav v Oberstdorfu, Slovenec Robert Kranjec pa leta 2012 v Vikersundu na Norveškem. Ker v slovenski ekipi zaradi skrhane forme ni niti Jurija Tepeša, najpogumnejšega letalca na svetu, bo v vlogi najizkušenejšega 34-letni Jernej Damjan.

Ljubljančan je v odlični formi. Na poletih na Kulmu je imel peti dosežek, a je bil diskvalificiran zaradi neustreznega dresa, priznali pa so mu osebni rekord 228,5 metra. Damjan ima že kolajno s poletov, saj je bil član ekipe, ki je leta 2012 osvojila bron na svetovnem prvenstvu v Vikersundu. Tedaj na tekmi posameznikov sploh ni nastopil, saj je izpadel že v kvalifikacijah. »Resnično sem skakal slabo. Ne vem, od kod sem potegnil moči, da sem naredil edina dva poleta čez 200 metrov. To sta bila sploh moja edina čez 200 metrov v Vikersundu vse do lani,« se spominja Jernej Damjan.

Prenovljena letalnica v Oberstdorfu mu je všeč, zato komaj čaka štiri dneve poletov. O uvrstitvah noče veliko govoriti, ampak je prvi cilj, da bi užival, kot je na Kulmu, in se čim manj mučil. »Ne rezultat, ampak užitek je tisti, ki me žene naprej in je najpomembnejši. Le tako lahko v skokih dolgo vztrajaš. Kolajne se seveda ne bi branil, a veliko bo odvisno tudi od pogojev, saj je napovedanega veliko snega,« se je razgovoril Damjan. Ima sloves specialista za ekipne tekme. Sotekmovalci se nanj lahko vedno zanesejo, da bo izpolnil nalogo. Zraven je bil ob treh slovenskih skakalnih kolajnah na ekipnih tekmah.

»Vodstvo napoveduje kolajno, a sem zelo previden. Imam že toliko izkušenj, da se vse lahko hitro obrne. Pred olimpijskimi igrami v Sočiju so nam že vsi okrog vratu obesili zlato kolajno, na koncu pa smo bili peti. Kolajno smo sposobni osvojiti, a dokler ne bomo z njimi stali v izteku okrog vratu, ne bi preveč modroval. Odloča veliko dejavnikov. Tudi Norvežani, ki delujejo kot najmočnejša ekipa, so premagljivi,« je poudaril Damjan, ki je v minulih dneh veliko pozornosti namenil regeneraciji in pripravi dresov. »Zdaj bom imel za rezervo kakšen liter več prepustnosti dresa, kot je predpisan meja 40,« je pojasnil Damjan.

Slovenska reprezentanca ima tokrat s seboj tudi posebno napravo, ki meri prepustnost dresov, da ne bi prišlo do nove diskvalifikacije. Za vsak primer bodo drese še pred tekmo odnesli tudi na dodatno testiranje h kontrolorju Mednarodne smučarske zveze (Fis).