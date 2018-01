Potem ko je oblastem v Madridu spodletel poskus, da bi z razpustitvijo katalonskega parlamenta, uvedbo neposrednega vladanja nad pokrajino in aretacijami politikov »spametovala« neodvisnosti željne Katalonce, se je Španija znova znašla v pat položaju. Katalonci pa v praksi niso nič bližje samostojnosti.

Katalonski parlament je namreč na današnjem ustanovnem zasedanju za novega predsednika parlamenta izvolil Rogerja Torrenta iz leve stranke ERC, ki je naklonjena neodvisnosti pokrajine. Podprlo ga je 65 poslancev, proti pa jih je glasovalo 56. To je samo prvi korak k ponovni izvolitvi predsednika Carlesa Puigdemonta na čelo Katalonije, potem ko je ta poiskal azil v Bruslju.

Državo naj vodi po skypu

Katalonija je tik pred tem, da bo tam, kjer je bila v trenutku, ko je 1. oktobra lani na referendumu izglasovala odhod iz španske države. ERC in Puigdemontova Lista Skupaj za Katalonijo sta se v torek, dan pred zasedanjem parlamenta, dogovorili, da bosta 55-letnega zagovornika neodvisnosti Puigdemonta ponovno predlagali za predsednika. Prvo glasovanje naj bi izpeljali do konca meseca. Kako naj bi vladal iz Bruslja, niso povedali, a mnogi parlamentarci so danes menili, da glede na sodobno tehnologijo Piugdemont lahko vodi Katalonijo tudi po skypu. Delno se je to že začelo uresničevati. Nekdanji predsednik regije je namreč pred zasedanjem parlamenta obljubil, da bo prek videopovezave predstavil svoj program.

Španski premier Mariano Rajoy pa je očitno močno razočaran, ker »separatisti ne pridejo k pameti«, in je v ponedeljek posvaril, da bo španska vlada ohranila neposredno upravljanje Katalonije, če bo Puigdemont poskusil vladati iz Bruslja prek videokonferenc. Res pa je tudi, da so pravniki katalonskega parlamenta opozorili, da Puigdemont ne bo mogel formalno prevzeti oblasti, če ne bo fizično navzoč v parlamentu v trenutku prisege. A to v špansko-katalonskem sporu niti ne bi bila prva in edina improvizacija.