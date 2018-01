Na avstrijskem Tirolskem se jutri s superveleslalomom začenja najprestižnejša tridnevna preizkušnja svetovnega pokala v alpskem smučanju. Zadnji Slovenec z uvrstitvijo na zmagovalni oder v Kitzbühelu je bil Andrej Šporn. Kranjskogorčan, ki je pred novim letom oznanil tekmovalno slovo, je pred osmimi leti pri smuku zaostal le za Švicarjem Didierjem Cuchem.

Kar štirikrat se je na pokalu Petelinjega grebena, letos bo že 78. izvedba, na zmagovalni oder uvrstil Jure Košir. Mojstrančan je leta 1999 dosegel edino slovensko zmago, enega najlepših slalomskih uspehov pa je bil deležen še leta 1995 in 2001 z drugima mestoma ter leta 1996 s tretjim. Tretji Slovenec, ki se lahko pohvali z uvrstitvijo na zmagovalne stopničke, je Matjaž Vrhovnik. Sedanjega strokovnega komentatorja na slovenski nacionalni televiziji je pred 18 leti prehitela le visoka startna številka 47, ki jo je nosil Mario Matt. Po kitzbühelskem uspehu Avstrijec nikoli več ni nosil tako visokih startnih številk, saj je kasneje več kot desetletje krojil slalomski vrh svetovnega pokala.

Glede na rezultate v tej sezoni ne gre pričakovati, da bi slovensko alpsko smučanje dobilo četrtega predstavnika z uvrstitvijo med najboljšo trojico. Tako reprezentanca v hitrih disciplinah kot slalomska zaostaja za pričakovanji. Svetla izjema je Martin Čater, ki je minuli konec tedna v Wengnu z enajstim mestom dosegel svojo najvišjo smukaško uvrstitev. V slovenskem taboru čakajo na vstajenje Boštjana Klineta. Mariborčan je edini alpski smučar, ki spada v svoji disciplini med prvokategornike. Pa še to v drugo ligo najboljših smukačev, saj na tekmah nosi sodo številko. Včerajšnji trening je zaradi slabega vremena odpadel, na torkovem pa slovenski tekmovalci niso blesteli

Najuspešnejši Didier Cuche

Smukaški rekord proge Streif letos praznuje že 21. rojstni dan. Leta 1997 je Avstrijec Fritz Strobl dosegel čas 1:51,58. Sijajni čas je vsa leta razmeroma varen, saj se mu je doslej najbolj približal Didier Cuche pred osmimi leti, pa še to na več kot dve sekundi zaostanka. Glede na letošnje čase na treningih ne gre pričakovati novega rekorda proge. Avstrijci najbolj cenijo smukaške uspehe, zato ima domači zmagovalca Kitzbühela enak status kot olimpijski zmagovalec. Izmed Avstrijcev sta se štirih zmag veselila Franz Klammer (zadnjo je dosegel leta 1984) in Karl Schranz (zadnjo je dosegel leta 1972). Avstrijski smukaški legendi je v 21. stoletju prehitel Didier Cuche, ki je pred šestimi leti dosegel peto zmago na Streifu. Tedaj je bila proga dolga vsega dva kilometra, a kitzbühelski smuk je preveč pomemben, da bi odpadel. Dovoljene so kratke izvedbe, preizkušnje na dveh progah ali spuščanje najboljših tekmovalcev v nemogoče razmere, ki so se predlani končale s številnimi brutalnimi padci in poškodbami.