Prišel je (skrajni) čas, da napredne stranke končno stopijo skupaj in ubranijo Slovenijo pred totalno razprodajo. Je pa res, da bo treba prej pokopati marsikateri ego, na čelo bodo morali stopiti prodorni in sposobni (imamo jih!) ter se končno ovesti, da dobro državo gradimo vsi državljani. Ne pozabimo: kljub vsemu državo na koncu upravlja le tisti, ki dobi mandat na volitvah, in ne tisti, ki ostane zunaj parlamenta. Kogar ni v parlamentu, skorajda ne obstaja. Tega se morajo zavedati vse male stranke, pa naj imajo še tako dobre programe.

Kot sem razumel Vebra, dobra in pomembna (tudi državna) podjetja potrebujemo zaradi vseh naših državljanov. Tujcem gre za lastništva naših ključnih podjetij samo zaradi dobička, koliko je pri nas ljudi pod pragom revščine, je tujcem malo mar. Ključni odločevalci v tem trenutku, vlada premierja Cerarja ob pomoči obeh koalicijskih strank, samo sprenevedavo tiščijo glavo v pesek in razprodajajo našo državo. Kaj si mislijo v opozicijski SDS o trenutni vladi, pa je bilo zelo očitno ob razpravi v DZ o ustavni obtožbi predsednika vlade, še bolj pa isti večer pri TV Odmevih, kjer je Rosvita Pesek (spet) gostila samega prvaka SDS Janeza Janšo, ki je v desetih minutah »rešil« vse glavne probleme Slovenije in ji razsvetlil obzorja. Verjetno gre zgolj za čisto naključje, da se je to zgodilo takoj po končanem zasedanju državnega zbora.

In končno: vsem politikom, ki so verniki strank namesto državljanov, bi morala biti zadnja ura. Kajti tožiti neznanega storilca zaradi greha, ki si ga sam storil – kot je to v primeru podjetnika Zakrajška in ministra Počivavška glede žičnate ograje – je pokop morale in temeljev republike ter norčevanje iz državljanov.

Srečo Knafelc, Krvava Peč