Kje je ostal pogum, kolegica Rosvita?

Natanko 25 let je, odkar sem pod tem naslovom v svojem tedanjem domačem časopisu vprašal kolegico, čemu je tako ponižno vodila intervju z ministrom Janezom Janšo. Nič drugega. Odgovor je priletel promptno. In silovito. A ne od naslovljenke, pač pa kot kanonada, ki je v vsega osmih vrsticah vzela v bran avtorico, vse drugo, natanko 102 vrstici, pa porabila za sovražno odkrivanje moje umazane preteklosti kot partijskega in režimskega in udbovskega ter najbrž še kako drugače zavrženega hlapca, ki naj bi pisal po Popitovem (tedaj simbolu trde partijske roke) naročilu, čeprav ga nisem nikoli v življenju videl drugače kot na televiziji. Kar petkrat je moje nekdanje uredništvo v imenu demokracije ponudilo tem blodnjam gostoljubnost, kot da se mora za nazaj odkupiti za vse svoje lastne.