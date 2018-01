Včeraj je na kranjskem sodišču nekdanja gostilničarka Mirjana Grašič Šircelj povedala, zakaj se ob ravnanju kranjske občine oziroma nekdanjega župana Mohorja Bogataja počuti ogoljufano in terja 600.000 evrov odškodnine.

»Leta in leta so mi dopovedovali, da je glede na prostorske akte naša hiša z okoli 4000 metri zemlje predvidena za rušenje. V njej smo stanovali in imeli gostilno desetletja. Ko sem spoznala, da bo tam potekala obvoznica, sem v času župana Damijana Perneta gostilno prodala. Mojo cenitev so znižali za skoraj 600.000 evrov, a tedaj nisem imela izhoda. Toda občina je leta 2014 v isti stavbi odprla medgeneracijski center, čeprav je bil objekt prej in je še zdaj predviden za rušenje,« je nenavadno zgodbo strnila nekdanja gostilničarka.

Medgeneracijski center je občino stal okoli 700.000 evrov, še okoli 400.000 je prispeval dobrotnik Vincenc Draksler. Objekt, v katerem so bila nekoč poleg gostilne tudi stanovanja, je spremenil tudi namen, kot v posmeh tožnici je v njem zdaj bife. Nekdanji župan Damijan Perne je povedal, da so objekt kupili izključno za rušenje, »občina z njim takrat ni imela nobenega drugega namena«. Drugačno odločitev je sprejel Mohor Bogataj, njegov naslednik. Ta zaradi zdravstvenega stanja ni predviden za pričanje.