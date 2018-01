Ko so pred približno šestimi leti z dokončanjem Fabianijevega mostu povezali Njegoševo in Roško cesto ter tako dokončno sklenili notranji ljubljanski obroč, je zaradi dvonivojskosti mostu ob Cukrarni zazeval prostor brez vsebine. Na ljubljanski mestni občini so začeli razmišljati, kako naj temačno in približno tisoč kvadratnih metrov veliko površino čim bolje izkoristijo ter hkrati preprečijo, da bi zaradi svoje odmaknjenosti postala problematičen kotiček v mestu.

Prvi so v pokritem prostoru priložnost prepoznali ljubljanski skejterji, preobrazbo temačnega podmostja v urbani skejterski park so nato na občinsko pobudo zasnovali arhitekti iz biroja Scapelab. Pri načrtovanju novega rolkarskega parka so se povezali z ljubljanskimi skejterji. Projektno dokumentacijo so v biroju že izdelali in urbani park poimenovali Fabianijev skate park, zdaj so na občini objavili javni razpis, s katerim iščejo izvajalca, ki bo rolkarski park pod Fabianijevim mostom zgradil. Rok za prijavo na razpis se izteče v četrtek, 25. januarja.

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bo park razdeljen na dva dela. Med štiri stebre Fabianijevega mostu bodo umestili večjo betonsko polkrožno mini rampo, v podmostju bodo še trije manjši tipski elementi, prav tako namenjeni izvajanju akrobacij na rolkah. »Gre za oživitev in preobrazbo celotnega podmostja, saj so elementi za rolkanje predvideni po celotnem podmostju od Cukrarne do kolesarske brvi,« pišejo snovalci projektne dokumentacije in dodajajo, da bodo elementi, namenjeni rolkanju, »zaradi zahtevnosti, cene vzdrževanja, trpežnosti in možnosti prestavitve na drugo lokacijo« betonski, ob mini rampi bo urejeno tudi kemično stranišče, podmostje bodo dodatno osvetlili, v južnem delu parka pa bodo uredili možnost ozvočenja.