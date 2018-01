Prvič je svojo piromansko potrebo zadovoljil 17. junija lani, ko je požgal žago ptujskega podjetja ob Rogozniški cesti, še istega dne je nedaleč stran zanetil požar v delavnici Slovenskih železnic. Do 7. oktobra, ko so ga policisti izsledili in je od takrat zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu, je 30-letni Matej L. iz Gorišnice zagrešil še najmanj sedem požigov gospodarskih poslopij in stanovanjskih hiš na območju Ptuja in Gorišnice. Povzročil je za kar 5,1 milijona evrov premoženjske škode.

Kljub trdnim dokazom o njegovi krivdi – večino požigov je ne nazadnje tudi priznal – Matej za storjeno ne bo nikdar kazensko in odškodninsko odgovarjal. Izvedenec psihiater je namreč pri obdolžencu, ki ima težave v duševnem razvoju, ugotovil trajno in neozdravljivo psihično motnjo.

Obdolženi sicer zmore razumeti pomen in posledice svojih dejanj, ne more pa se imeti v oblasti. Ptujski okrožni tožilec Gregor Pograjc, ki obtoženemu očita devet kaznivih dejanj požiga, zato na današnjem naroku ni predlagal kazenske sankcije, temveč da se mu zaradi neprištevnosti izreče varnostni ukrep obveznega zdravljenja in varstva na psihiatriji. Za kaznivo dejanje požiga je sicer predpisana kazen od enega do osmih let zapora.