Na prvi pogled povsem običajna kavarna je svoja vrata odprla pred tremi leti, ko sta Tina Piskač Sedej in Robert Sanković prišla na idejo, da bi Ljubljančanom in drugim gostom ponudila nekaj povsem novega: mačji lokal, ki bo namenjen vsem ljubiteljem živali, predvsem mačk. Toda vladavina mačk na Prulah se z 31. januarjem končuje, saj sta lastnika po spletnem omrežju facebook sporočila, da lokal s februarjem ne bo več obratoval. Razlogov za to je več, ni pa to povezano s prepovedjo vstopa v lokal otrokom, mlajšim od 10 let, zatrjujeta lastnika.

Zaradi stroškov razmišljala o vstopnini

»Že od začetka sva vedela, da lokala ne bova mogla imeti odprtega dolgoročno, saj se mačke starajo, midva pa nisva hotela, da bi mačke, potem ko ne bi bile več primerne za lokal, šle v roke tujcem in bi jih zamenjala z novimi zgolj zaradi posla. To so najine mačke, so kot najini otroci,« pravita Tina in Robert in dodajata, da sta se za zaprtje odločila tudi zato, ker nočeta biti vse življenje v gostinstvu. »V lokalu preživiva ogromno časa, saj se nama zdi, da le tako vse dobro teče, ker tudi najbolj poznava mačke. Toda sedaj, ko je na poti otrok, marca bova namreč dobila sina, meniva, da je čas za spremembo. Poleg tega so tukaj tudi poslovni razlogi.«

Z mačkami je veliko stroškov, pravita, tu so stroški za hrano, veterinarja, pa tudi nega nekaj stane. V tujini so takšni lokali bolj cenjeni, sploh v Aziji, in marsikje so ljudje pripravljeni plačati tudi vstopnino za vstop v takšen lokal, prav tako jih ne motijo malenkost višje cene ponudbe, le da so lahko v družbi mačk. Sploh tisti, ki si ne morejo privoščiti svojega hišnega ljubljenčka. »O vstopnini sva razmišljala tudi midva, vendar sva ocenila, da se v Sloveniji to ne bi obneslo. Že ko sva malenkost dvignila cene ponudbe, je bil problem. Ljudje se ne zavedajo stroškov, ki so povezani z mačkami. Zdi se jim povsem samoumevno, da je čisto, da so mačke zdrave in negovane.«