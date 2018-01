Gre za način življenja, ki se osredotoča na iskanje lepote v nepravilnostih ter sprejemanje naravnega cikla rasti in odmiranja. V notranjem dizajnu se wabi-sabi odraža v ne tako popolni opremi interjerja in ustvarjanju bivalnih prostorov, ki so popolno nasprotje neživljenjskemu kataloškemu videzu. Predstavljamo vam pet načinov, kako lahko japonski koncept vključite v svoje domovanje. Vedite pa, da za dekoracijo po načelu wabi-sabija ni enotnega recepta, temveč si jo prilagodite po svoje.

Organski materiali Narava je popolna, čeprav je polna nepopolnosti. Slog wabi-sabi želi oponašati ta paradoks, izid pa je nedvomno čudovit. Zakaj bi nas vznemirjale majhne napake, ko pa so tako polne miline? Postaran les z vidnimi grčami ali ne povsem obdelan kamen, denimo, sta le dva primera opreme, ki nas približata divjini in nam izpolnita srce s prvinskim veseljem. Namesto poškrobljenih rjuh iz debelega bombaža poiščite zgubane lanene in nikoli več ne pomislite na likanje posteljnine! Poskrbite, da je vsak prostor v domu na neki način povezan z naravo, in se prepustite občudovanju grobega šarma.

Minimalistične rešitve Kot pristaja trendu, ki prihaja iz Japonske, wabi-sabi pooseblja umirjenost in preprostost. Tak pristop nam pomaga ohraniti interjer urejen in uravnotežiti vse majhne in namenske pomanjkljivosti. Osredotočite se na bistvo in prostorov ne natlačite – ne pozabite, da je v dekoraciji manj zelo pogosto več. A kljub temu vam ni treba stvari postavljati v vrsto, temveč se izogibajte simetriji. Umirjena geometrija pa je vedno dobrodošla, najsi gre za okroglo ogledalo, ki navidezno poveča prostor, ali za ovalno preprogo iz konoplje. Zamenjajte velik zidni element ali omaro s prostornimi pletenimi košarami iz protja in se prepričajte, kako lahkotno in skromno delujejo.

Zemeljska barvna paleta Čeprav posamezni živahni ali celo drzni barvni odtenki ugodno vplivajo na dekoracijo, se wabi-sabi opira na spokojno barvno paleto. Topli odtenki bež in rjave se skladajo z nevtralno sivimi in zastrto belimi ter ustvarjajo čudovito kombinacijo. Ne le da naredijo prostor navidezno večji, temveč mu podarijo tudi izredno toplo in pomirjujoče ozračje. Takšne barve lepo dopolnijo organske lesene, kamnite ali elemente iz šibja v domu ter niso v nasprotju z majhnimi nepravilnostmi dekoracije.

Obrabljeni zidovi Zahvaljujoč wabi-sabiju lahko zanemarimo konvencionalno ureditev in dodamo interjerju velik del duše. Nedokončane ali nekoliko poškodovane stene niso problem, ravno nasprotno, njihovo pomanjkljivost pa zlahka spremenimo v prednost. Surovi zidovi so sicer videti, kot da bi bili preleni, da bi jih prepleskali, vendar wabi-sabi dejansko slavi nedokončan videz. Za tem pa stoji modrost filozofije – navajeni določenih standardov in vodil smo nehali resnično gledati stvari in občudovati njihovo surovo naravno lepoto.