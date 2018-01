Okoliščine v današnji zimski naravi so šle v prid planincu oziroma turnemu smučarju, ki ga je danes opoldne nad planino Koren, pod Zvohom (1971 m), odnesel plaz. Potem ko je že imel smučke na rami po turnem smučanju, ga je zasul plaz. V gmoti snega, ki ga je zasula, je deloval prisebno, imel pa je veliko srečo. V dolino so ga izpod Zvoha odpeljali reševalci helikopterske posadke, ki ni imela lahkega dela.

Brez hujših poškodb

Pihal je namreč močan veter, kar za helikoptersko reševanje še zdaleč niso lahko okoliščine. Slednje so bile srečne za ponesrečenega moškega (star je okoli 40 let, doma iz osrednje Slovenije), ki je kljub šoku ravnal zelo prisebno. Grebel je z rokami in uspelo mu je priti do telefona ter poklicati reševalce. Pri tem je bilo pomembno, da je telefon še deloval in je obenem imel dostop do omrežja.

Ko so na kraj nesreče prispeli reševalci GRS Kranj, je bil v snegu še vedno zakopan, a je z njimi lahko normalno komuniciral, kar je olajšalo akcijo. Po prvih podatkih naj ne bi imel hujših poškodb. Bil je dobro opremljen za zimske razmere v gorah, a Andrej Kecman iz GRS Kranj opozarja: »Narava je zaradi sneženja, zmrzovanja in vetra poskrbela za vse prej kot prijazne razmere za pohode v gore. Seveda vse to prispeva tudi k povečani možnosti za proženje plazov. Naš ponesrečeni je imel srečo tudi v tem, da plaz le ni bil tako velik, da bi ga potegnil pregloboko oziroma prekril s preveč snega. Opozarjamo pa vse, naj pretehtajo vse okoliščine, preden se odpravijo v zimsko naravo, ker nevarnosti ne manjka.«