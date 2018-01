Jean-Claude Juncker je o želji po vnovični pridružitvi Velika Britanije spregovoril le dan potem, ko je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk dejal, da je unija še vedno odprta, če bi si London premislil glede odhoda iz EU. »Gospod Tusk pravi, da naše roke ostajajo iztegnjene. Če želijo Britanci poiskati drugo pot kot brexit, smo se pripravljeni o tem pogovarjati,« je danes dejal Juncker. Kot je dejal, je opazil, da je Tuskov predlog London razdražil, »a tudi če Britanci odidejo v skladu s 50. členom, še vedno obstaja 49. člen, ki omogoča ponovno pridružitev«. »To bi mi bilo všeč,« je dodal.

Brexit je sicer označil za poraz, za katerega gre kriviti več strani. »Kot je rekla premierka Theresa May, se Britanci nikoli niso počutili udobno v EU in 40 let jim ni bila dana priložnost, da bi se počutili bolj udobno. In za to gre kriviti številne,« je dejal po poročanju nemška tiskovna agencija dpa.

V Bruslju je bilo v zadnjih dneh več komentarjev glede ugibanj o možnosti drugega referenduma o brexitu, odkar je eden glavnih zagovornikov odhoda iz EU na Otoku Nigel Farage nakazal podporo tej ideji, češ da bi tako »za eno generacijo pospravili to vprašanje«. Danes je sicer v Evropskem parlamentu naredil korak nazaj in zatrdil, da nikakor noče drugega referenduma o brexitu.

Možnost vnovičnega referenduma o izstopu je v torek izključil tudi tiskovni predstavnik britanske premierke Mayeve, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Velika Britanija naj bi EU zapustila marca 2019.