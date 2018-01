Na tekmi angleškega pokala med Leicester Cityjem in Fleetwood Townom je včeraj zvečer oba gola za Leicester dosegel Kelechi Iheanacho. Drugega gola v 77. minuti sprva sodniki zaradi prepovedanega položaja niso priznali, po ogledu videoposnetka preko tehnologije VAR in 70-sekundni prekinitvi pa so spremenili svojo odločitev. Sodnik Jonathan Moss je zadetek priznal.

»Seveda podpiram videotehnologijo. Sem za napredek v nogometu in menim, da lahko VAR pomaga športu do bolj pravičnih odločitev. Tudi kritike, da se bodo na ta način tekme zavlekle v nedogled, niso na mestu. Sodniki so za videoanalizo potrebovali manj kot minuto, skupno je prekinitev trajala le 70 sekund,« je po tekmi dejal trener Leicesterja Claude Puel.

Sodniki se lahko na pomoč videoposnetka to sezono opirajo v angleškem pokalu in ligaškem pokalu, kjer letos testirajo VAR, ne pa tudi v angleškem prvenstvu premier league. Prvič so si sodniki s tehnologijo VAR pomagali že minuli teden na pokalni tekmi med Brightonom in Crystal Palaceom (2:1); takrat je videoposnetek potrdil sodniško odločitev in je zmagoviti gol v zadnjih trenutkih tekme obveljal.