Nikjer ne piše, da morajo biti burgerji nujno pripravljeni s pleskavico. Je že res, da so tudi ribje in še posebej lososove polpetke odlične, a burger lahko pripravite tudi brez plesakavice. Burger z lososom pripravite s svežim filejem lososa. Brez mletja lososovega mesa!

Za pripravo tega recepta uporabite svež file lososa. Kupite večji kos lososovega fileja in ga doma očistite. Najprej ga dobro splaknite pod mrzlo vodo, obrišite s papirnato brisačo, odstranite robove in s pinceto odstranite koščice. Potem ga narežite na porcije, dajte v vrečko za zamrzovanje in zamrznite. Ko ga potrebujete, ga čez noč prenesite v hladilnik, kjer se odtaja. Potem pa ga uporabite v receptu tako, kot bi svežega. Tako vnaprej pripravljeni fileji so res čudoviti, saj prihranite na času in se lotite čiščenja le občasno, ko zaloga poide.

Če si lahko vzamete čas, pripravite tudi domače burger bombetke. Ni zapleteno. Kako jih lahko pripravite, si oglejte v videoposnetku. Seveda pa jih lahko tudi kupite ... a zakaj bi jih, če so domače boljše!

RECEPT

PRIPRAVA

Najprej pripravite burger bombetke. V skodelico s toplo vodo stresite sladkor in kvas v prahu. Dobro premešajte in pokrijte za 10 minut, da kvas reagira. Medtem v veliko skledo presejte obe vrsti moke in dodajte sol. V posodo ubijte eno jajce, drugo jajce pa ločite na rumenjak in beljak. Rumenjak dodajte k moki, beljak pa prihranite za kasneje. 30 g masla stopite in dodajte k moki. V posodo z moko dodajte vzhajani kvas – peno in polovico tople kvasove vode in začnite gnesti – vodo dodajajte postopoma glede na to, koliko vode bo moka popila. Najprej vlijte le kvasovo penico in malo vode in premešajte. Potem pa postopoma dodajajte toliko tekočine, da dobite lepo elastično testo. Testo lahko naredite v mešalniku, do konca pa ga pregnetete na pomokani delovni površini. Dobro pregneteno testo dajte v rahlo pomokano stekleno skledo, to pa pokrijte s prozorno folijo in potem še s čisto kuhinjsko brisačo, skledo pa potem zavijte še v deko ali dodatno brisačo, da na toplem vzhaja. Skledo lahko pozimi postavite tudi k toplemu radiatorju, poleti pa na sonce. Testo pustite vzhajati vsaj eno uro. Po eni uri vzhajanja – testo naj vzhaja na dvojni volumen – testo nežno pritisnite, da iz njega iztisnete zrak. Prenesite ga na čisto in pomokano delovno površino in oblikujte v obliko hloda. Tega razdelite na štiri velike ali 8 manjših delov, te pa oblikujte v okrogle bombetke. Prenesite jih na pekač, obložen s papirjem za peko in pokrijte ter pustite vzhajati še 1 uro. Vzhajanje bombetk lahko pospešite tako, da jih za 10 minut postavite v pečico, ogreto na 50°C. Vzhajajo naj še na približno enkraten volumen.

Ko bombetke vzhajajo na dvojno velikost, jih premažite z razžvrkljanim beljakom in potresite z sezamom. Pecite jih približno 15 minut v pečici, ogreti na 190°C. Ko so pečene – pečene so, ko se vrh bombetk obarva in ko votlo zadoni, ko potrkate po dnu bombetk – jih vzemite iz pečice, jih prenesi na rešetko in premažite s preostalim stopljenim maslom. Pustite, da se ohladijo.

Nato pripravite omako, v kateri se bosta lososova fileja pekla. V mešalnik dajte olupljen ingver, očiščen česen in čebulo, na manjše koščke narezan feferon, sok dveh limet in sojino omako. Omako zmiksajte v tekočo zmes in poskusite, če so okusi v redu – če je razmerje med kislim in slanim v popolnem ravnovesju.

Fileja posolite in popoprajte ter po želji potresite še z mešanico za ribe. V pekač najprej vlijte tekočo zmes, potem pa nanjo nežno položite lososova fileja, koža naj gleda gor. Fileja še popoprajte in pokapajte z olivnim oljem. Lososova fileja pecite v pečici, ogreti na 250°C približno 20 minut, da se losos skuha/speče.

Medtem pripravite avokadovo kremo. Avokado zarežite na pol, primite obe polovički in ju zavrtite v nasprotno stran, da se razpolovita. Z žlico izdolbite vso avokadovo meso, ga prenesite v skodelico, posolite in popoprajte ter pokapajte z žlico limoninega soka. Z vilico avokadovo meso dobro pretlačite in poskusite, ter dodajte, kar manjka – morda še malo popra ali soli in/ali limoninega soka.

Pečenega lososa previdno vzemite iz pečice. Z vilico ali prijemalkami odstranite kožo in jo na obeh straneh popecite na suhi ponvi. Lososovo meso prenesite na krožnik (in pokrijte z alufolijo ali pokrovom, da ostane toplo), omako pa zlijte v drugo ponvico in kuhljajte minuto ali dve, da odvečna voda izpari in da dobite svilnato in gostejšo omako.

Burger bombetke prerežite na polovico. Na spodnjo polovico namažite avokadovo kremo, to obložite z rukolo, potem pa nanjo nežno natrgajte lososovo meso. Na lososovo meso pokapajte svilnato omako, na vrh omake pa nalomite lososovo hrustljavo kožico. Vse še malo popoprajte.

Burger pokrijte z zgornjo polovico bombetke in postrezite.