Danes je nekaj po 11. uri Slovenijo stresel potres z magnitudo 3,6. Čutili so ga prebivalci vse severne Primorske in deloma Gorenjske ter Ljubljane, posamezne prijave o potresu so v Uradu za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje dobili celo iz Zagreba in Celovca.

»Žarišče je bilo dva kilometra jugovzhodno od Bovca. Precej so ga občutili prebivalci zahodne Slovenije, bil pa je relativno globok, zato posebnih prijav o škodi za zdaj ni,« je kmalu po poldnevu pojasnil seizmolog Matjaž Godec. Dodal je, da so dobili prijavo o majhni poškodbi cerkve v Bovcu, osnovnošolce bovške osnovne šole pa so tudi zaradi dosedanjih izkušenj s potresi evakuirali iz stavbe. Na uradu za seizmologijo so zato ocenili, da intenziteta potresa ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici, kar pomeni, da ni bilo materialne škode, so pa v stanovanjih lahko zanihali lestenci, zaloputnila kakšna vrata, ljudje pa so čutili tresenje stavb.

Lani sto potresov Da jih je tudi v Tolminu dodobra streslo, je na svojem twiter profilu sporočil tolminski župan Uroš Brežan. Zanimivo pa je, da so izkušnjo s potresom danes v urad najbolj množično sporočali Ljubljančani. Izmed 240 prijav o tem, da so čutili potres, jih je več kot 50 prišlo iz Ljubljane. Godec pojasnjuje, da je to povezano tudi z visokimi stavbami. V višjih nadstropjih se namreč posledice potresa intenzivneje občuti. Godec je povedal, da so lani prebivalci Slovenije občutili okoli sto potresov, najmočnejši med njimi je dosegel magnitudo 2,9. Tudi prebivalci Posočja so danes povedali, da že lep čas niso čutili tako močnega potresa, mnogi so ob tresenju zapustili hiše, nekateri so ga primerjali celo s potresom leta 1998. Takšnih potresov – torej z magnitudo med 3 in 3,9 – se po ocenah strokovnjakov na zemeljski obli vsako leto zgodi okrog 130.000. Doslej najmočnejši izmerjeni potres (Čile) je imel magnitudo 9,5, Slovenijo pa je najmočnejši potres stresel z magnitudo 6,8, in sicer leta 1511 z žariščem pod Idrijo. Potresa v Posočju v letih 1998 in 2004 sta dosegla magnitudi 5,7 in 4,9.