Kot je pojasnil, ni iskal podpore nobene organizacije ali države in bo v skupini sodeloval samostojno. »Nikogar ne predstavljam in sodelujem kot neodvisni strokovnjak v lastnem imenu in s svojimi mnenji,« je Žiga Turk pojasnil za portal MMC. Sodeluje v podskupini, ki se ukvarja s tematiko obsega problema v luči temeljnih principov in vloge oblasti, kot pravi, pa so se v ponedeljek že dobili na prvem sestanku.

Turka je Evropska komisija izbrala izmed 349 prijavljenih. Skupina ima 39 članov in predsednika iz 19 držav članic EU ter Švice in Združenih držav Amerike. Žiga Turk je bil izbran na podlagi samoprijave, na seznamu skupine pa je naveden kot predstavnik ljubljanske univerze. Kot pojasnjujejo, so bili člani izbrani na podlagi »njihovega strokovnega znanja in izkušenj«. Turk je sicer zelo dejaven na spletu, predvsem na družbenem omrežju twitter.

Skupina bo raziskala različne vrste ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli na ravni EU, da bi državljanom zagotovili učinkovita orodja za prepoznavanje zanesljivih in preverjenih informacij. Dvakrat naj bi se sestali v februarju, nato pa marca predstavili končno poročilo. Analizirali bodo tudi, kako državljani zaznavajo lažne novice, koliko se zavedajo spletnih dezinformacij in koliko zaupajo posameznim medijem.